PORTRAIT. Rachid Guerraoui, éminent professeur à l’Ecole Polytechnique de Lausanne, détenteur d’une chaire au collège de France

Après un master en intelligence artificielle de l’École des Mines de Paris et de l’Université de Paris VI (Sorbonne), Rachid Guerraoui a fait une thèse en informatique au Commissariat à l’Énergie atomique et a obtenu un Doctorat de l’Université d’Orsay. Il a ensuite travaillé aux laboratoires de Hewlett-Packard en Californie puis au MIT à Boston, avant d’être nommé professeur à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne où il dirige un laboratoire de recherche en algorithmique. Il est le seul marocain à avoir été élu Professeur au Collège de France, Fellow de l’association américaine ACM et ERC senior par la Commission européenne. Il a écrit de nombreux ouvrages sur l’algorithmique et l’intelligence artificielle, ainsi qu’un livre sur l’évolution sociologique du Maroc (Ainsi parlaient Lahcen et Lhoucein).

Les compétences marocaines de l’étranger constituent un vivier dans lequel le Maroc peut puiser pour le transfert de savoir-faire et d’expertise. Qu’il s’agisse d’éminents chercheurs et scientifiques ou de décideurs, elles forment une élite certaine. Rachid Guerraoui, fait partie de celles-ci, sélectionnées dans le dossier de notre magazine Challenge «Compétences marocaines de l’étranger : le défi de la mobilisation», paru le 21 juillet dernier.

«Je suis impliqué depuis plusieurs décennies dans des projets marocains, en particulier dans les domaines du numérique et de l’enseignement supérieur. Plus récemment, j’ai été membre de la commission spéciale pour le Nouveau modèle de développement», précise-t-il. Et d’ajouter : « cette évolution est incontestablement encourageante dans plusieurs domaines, dont l’importance accordée par les parents à la formation de leurs enfants et la place des femmes dans le monde politique et économique.

Quant à savoir si le Professeur Rachid Guerraoui envisagerait par la suite de s’installer un jour dans le Royaume dans un cadre professionnel, il déclare : «je travaille sur un projet qui me tient à cœur, à savoir la mise en œuvre d’un « College of Computing » au sein de l’Université UM6P, et je n’exclus pas de rentrer au Maroc pour le mener à bien. Former des ingénieurs et des docteurs dans le domaine du numérique me semble être l’une des clés du développement du pays».