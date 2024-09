R17 Electric Restomod : un show car unique

Le designer français Ora Ïto a réinterprété le coupé sport Renault 17 des années 1970. Baptisé R17 Electric Restomod x Ora Ïto, l’engin hérite d’une carrosserie en carbone, d’un intérieur rétro-futuriste et d’une teinte de carrosserie couleur «Galactic Brown».

Coupé deux portes avec hayon, Renault 17 arborait un design au caractère sportif accentué par ses quatre phares ronds, ses portes sans encadrement de vitres, son absence de montant central, ses vitres latérales arrière entièrement escamotables et la glace de custode agrémentée de jalousies. Conçue sur la structure monocoque du véhicule d’origine, R17 electric restomod x Ora Ïto conserve la cabine, les portes, fenêtres, vitrages etjoints ainsi que les surfaces d’appuis techniques. La voiture a été élargie (+17 cm) pour une meilleure tenue de route. Ses ailes et ses roues extériorisées donnent à la voiture un look élégant

Sa carrosserie flush, entièrement en carbone, lui confère un poids contenu de 1,4 tonne. À l’intérieur, ce show car mise sur l’originalité et le confort, avec des sièges redessinés, habillés de nouveaux tissus inspirés de l’ameublement. Résolument contemporaine, la R17 Electric Restomod x Ora Ïto est équipée d’un écran central intégrant l’environnement graphique actuel de Renault, en plus de quatre petits écrans géométriques derrière le volant, renouvelant ainsi l’esprit des compteurs d’époque. Sous le capot, on retrouve un moteur électrique inédit de 270 chevaux (199 kW), offrant une autonomie de 400 km. Ce show car sera exposé sur le stand Renault du Mondial de l’Auto de Paris, du 14 au 20 octobre prochain.