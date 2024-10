Recrutement et rétention des talents : la marque employeur à la rescousse

Dans un contexte où le marché du travail devient de plus en plus compétitif, la marque employeur, nous disent les experts, apparaît comme un levier essentiel pour les entreprises souhaitant attirer les meilleurs talents.

Selon une étude de Randstad Employer Brand Research, 86% des travailleurs refusent de postuler dans une entreprise ayant une mauvaise réputation, même en échange d’un salaire plus élevé. Ce constat met en lumière l’importance d’une image d’employeur positive pour se démarquer dans un marché en tension.

C’est pour éclairer cette réalité et d’autres en relation avec la stratégie de gestion RH des entreprises, que ReKrute et la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) ont organisé la dernière semaine de septembre, à Casablanca, une rencontre dédiée à la marque employeur. Cet événement, centré sur l’attraction et la fidélisation des talents, a réuni des experts des ressources humaines pour discuter des stratégies permettant de se positionner comme employeur de choix dans un marché de plus en plus compétitif.

Lire aussi | IA : La startup KWIKS lève 8 millions DH pour révolutionner le recrutement

Lors de cet événement, quelques entreprises labellisées Feel Good et Krunchy ont partagé leurs bonnes pratiques. Ces labels, créés par ReKrute, regroupent plus de 70 entreprises marocaines engagées dans une démarche d’amélioration continue de leur attractivité et du bien-être de leurs collaborateurs. Feel Good valorise les entreprises qui placent le bien-être au centre de leur stratégie, tandis que Krunchy récompense celles ayant réussi à se positionner comme attractives auprès des talents grâce à des interactions positives et une communication efficace.

Des économies substantielles, un turnover réduit

Outre l’attraction des talents, une marque employeur forte permet également de réaliser des économies significatives en termes de coûts de recrutement. En effet, d’après une étude de la Harvard Business Review, une marque employeur bien construite peut réduire les dépenses de recrutement de 50% et augmenter le taux de fidélisation des employés de 28%. Cette corrélation s’explique par la capacité des entreprises à mieux cibler et attirer les candidats qui partagent leurs valeurs et leur culture, réduisant ainsi les erreurs de casting et les départs précoces. Le coût d’un recrutement ne se limite pas au simple processus de sélection ; il englobe également les dépenses liées à la formation des nouveaux arrivants, à leur intégration, ainsi qu’au temps nécessaire pour qu’ils deviennent pleinement opérationnels.

Lire aussi | « La révolution du numérique nécessite que les entreprises repensent leurs stratégies de recrutement »

Dans un marché comme celui du Maroc, où la rétention des talents est souvent un défi de taille en raison du turnover élevé, ces économies revêtent une importance capitale. Le turnover, c’est-à-dire le taux de départs et d’entrées de collaborateurs au sein d’une entreprise, engendre non seulement des coûts financiers, mais affecte également la productivité et la qualité du service. Chaque départ signifie non seulement la perte d’un collaborateur formé, mais aussi la nécessité de trouver, recruter et former un remplaçant. Ce cycle constant peut rapidement devenir un fardeau pour les ressources humaines et un frein à la performance globale de l’entreprise.

De plus, le turnover élevé est souvent un indicateur d’un malaise interne, qu’il s’agisse d’une inadéquation entre les attentes des collaborateurs et la réalité de l’environnement de travail, ou d’un manque de perspectives d’évolution. Une marque employeur bien pensée et axée sur la transparence, la reconnaissance et l’épanouissement professionnel contribue à instaurer un climat de confiance et à réduire ces départs volontaires. Les entreprises qui investissent dans leur marque employeur constatent une plus grande stabilité dans leurs équipes, ce qui favorise à la fois la continuité et la performance.

Partage d’expérience des leaders du marché

L’événement a été marqué par la présence de grandes entreprises marocaines et internationales, telles que DXC Technologies, Concentrix, Foundever, UM6P, et SOREC, qui ont toutes été labellisées pour leurs efforts en matière de marque employeur. Les dirigeants de ces entreprises ont partagé leurs initiatives visant à créer des environnements de travail positifs, inspirants et favorables à l’épanouissement des collaborateurs.

Mehdi Kettani, PDG de DXC Technologies, a souligné l’importance de la fidélisation des talents dans un secteur où le turnover peut être coûteux. « Notre premier coût, ce sont les hommes et les femmes de l’entreprise. Il est essentiel de les recruter, mais surtout de les fidéliser. Cela permet non seulement de réduire les dépenses de recrutement, mais aussi de maintenir une qualité de service optimale pour nos clients. »

Lire aussi | ReKrute lance « Krunchy », son nouveau label qui se sert de l’IA

De son côté, Redouane Mabchour, Directeur Général de Concentrix, a mis l’accent sur l’importance de la culture d’entreprise pour retenir les talents. « Aujourd’hui, retenir nos agents passe par une culture d’entreprise forte. Il ne suffit pas de tableaux de bord ou de suivi, il faut insuffler aux gens le désir de rester, en leur offrant un environnement de travail propice et un réel développement personnel. »

Enfin, Mohammed Tassafout, Directeur du Capital Humain de l’UM6P, dont la haute qualité de l’intervention a suscité un grand intérêt, a partagé l’expérience de son institution en matière de croissance et d’attractivité des talents. « Nous avons démarré en 2018 avec une poignée de collaborateurs, et aujourd’hui nous comptons près de 4 000 personnes. Cela a été rendu possible grâce à une gestion claire des objectifs et une mission inspirante qui dépasse les simples considérations salariales. » Ce haut cadre de l’UM6P a mis en avant, lors de son intervention, le caractère trans-stratégique de la gestion RH, considérant que celle-ci est au fondement structurel des conditions de réussite de l’entreprise.

Un accompagnement indispensable

La présidente de la CFCIM, Claudia Gaudiau-Francisco, a réaffirmé l’importance de la marque employeur dans le contexte actuel. Elle a rappelé que la CFCIM, à travers sa Commission RH et Employabilité, reste engagée à accompagner ses adhérents dans leur développement global. Cet événement s’inscrit dans une volonté d’encourager les échanges et de promouvoir les meilleures pratiques en matière de gestion des talents.

Capitalisant 18 ans d’expérience dans le domaine du recrutement de cadres et de dirigeants, ReKrute a réussi à s’imposer comme un acteur clé en Afrique avec une base de données de 1,5 million de profils qualifiés. Chaque année, cet opérateur accompagne plus de 3 000 entreprises dans leur quête de talents. Des outils comme les labels Feel Good et Krunchy offrent une visibilité accrue aux clients de ReKrute, tout en les aidant à renforcer leur marque employeur pour un recrutement optimal.

Alors que la compétition pour les talents s’intensifie, investir dans une marque employeur solide devient un impératif pour attirer, recruter et fidéliser les meilleurs profils. Les témoignages partagés lors de cet événement confirment que la gestion stratégique du capital humain, couplée à une culture d’entreprise forte, est essentielle pour surmonter les défis actuels du marché du travail.