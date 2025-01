Renault Group Maroc : une performance record en 2024

Renault Group Maroc a affiché des résultats exceptionnels en 2024. La filiale marocaine de la firme au losange a de nouveau consolidé sa position de leader industriel et commercial, tout en demeurant un pilier stratégique au sein de l’écosystème global du groupe. Et pour cause, puisqu’avec plus d’un tiers des ventes de véhicules neufs sur le marché national et une production record, Renault Group Maroc continue de jouer un rôle clé dans la performance du secteur automobile.

Quid du volet industriel ? Concrètement, les deux usines de Renault Group au Maroc ont enregistré un record de production de 413 614 véhicules en 2024, soit une augmentation de 8 % comparé à l’année précédente. Dans le détail, l’usine de Tanger a fabriqué 312 381 véhicules, soit une évolution de 9 % par rapport à 2023. Quant à la SOMACA, la plateforme industrielle casablancaise du groupe, elle a enregistré un nouveau record de production en franchissant, pour la 1ère fois de son histoire, la barre des 100 000 véhicules produits, soit 101 233 véhicules fabriqués exactement en 2024, en hausse de 7 % par rapport à 2023.

Des exportations vers 68 destinations

La filiale marocaine de la firme au losange a exporté près de 90 % de la production de ses deux usines vers 68 destinations dans le monde. Au total, ce sont 370 165 véhicules qui ont été exportés en 2024 avec une moyenne de 8 000 véhicules par semaine. Et à y regarder de plus près, l’usine de Tanger a exporté 95 % de sa production, soit 298 045 véhicules. Une évolution de 10 % comparé à 2023. L’usine de Casablanca, quant à elle, a exporté 71 % de sa production, soit 72 120 véhicules, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2023. Toujours est-il que la production de ces deux usines représente 18,2 % des ventes du Groupe dans le monde.

Faut-il souligner que 2024 a été marquée par le lancement de deux projets industriels stratégiques destinés au marché national et à l’export. En effet, l’usine de Tanger a démarré la production du Dacia Jogger en version thermique et hybride. De son côté, la SOMACA a lancé la fabrication du Renault Kardian, un SUV du segment B. Sans compter qu’avec l’arrivée imminente sur les marchés de deux quadricycles 100 % électrique estampillés Mobilize (Duo et Bento) et fabriqués à Tanger, ce sont donc trois projets industriels qui voient le jour simultanément dans les deux usines marocaines. De quoi porter la capacité de production annuelle du Groupe au Maroc à 500 000 véhicules dès cette année 2025. D’ailleurs, Renault Group Maroc enregistre un taux d’intégration locale, hors mécanique, de 65,5 % contre un objectif initial de 65 % et un chiffre d’affaires de sourcing local de 2,06 milliards d’euros contre 1,5 milliard d’euros en 2023.

Comme l’a souligné Mohamed Bachiri, Directeur général de Renault Group, la filiale marocaine de la firme au losange s’est d’ores et déjà engagée dans le développement de la 2ᵉ phase de son écosystème, conformément aux accords signés en 2021. Justement cette nouvelle étape vise un objectif ambitieux : atteindre 3 milliards d’euros de sourcing local et un taux d’intégration locale cible (hors mécanique) de 80 % d’ici 2030.

Et les ambitions de développement de Renault Maroc ne s’arrêtent pas en si bon chemin puisque le groupe prévoit cette année le lancement d’un centre dédié aux activités de Recherches et Développement en ingénierie, et qui aura pour mission le renouvellement, ainsi que le développement de véhicules pour le Groupe et ses usines marocaines. Le centre abritera également le développement de nouvelles opportunités «New Tech». Une initiative qui vise à positionner le Maroc comme un pôle d’excellence en talents et en compétences stratégiques, tourné résolument vers l’innovation.

Le commerce a le vent en poupe

En ce qui concerne les ventes automobiles, le Groupe consolide son leadership sur le marché grâce à ses deux marques Dacia et Renault qui occupent respectivement les deux premières places du podium avec une part de marché cumulée de 38,4 % et un volume de ventes de 67 679 véhicules, en hausse de plus de 12,3 % par rapport à 2023. D’ailleurs, cinq modèles de Renault Group Maroc figurent dans le top 5 des meilleures ventes dont, sur la plus haute marche du podium, la Dacia Sandero, suivie de la Dacia Logan, du Renault Express, de la Renault Clio et du Dacia Duster. L’année 2024 a également été marquée par l’accélération de l’activité de la vente de véhicules d’occasion sous le label Occasions de Renault Group, Renew. Plus de 1 900 ventes ont été conclues dans le réseau local de Renault et Dacia, en hausse de 54 % par rapport à 2023.

Dacia a enregistré l’année dernière une forte croissance avec ses 39 330 unités vendues, en hausse de 16,3 % par rapport à 2023. La marque a su renforcer sa position de leader pour la 15ᵉ année consécutive avec une part de marché de véhicules particuliers de 25 %. Il faut souligner qu’une voiture vendue sur quatre au Maroc est une Dacia. Quant à Renault, la marque a réalisé un record avec 28 348 unités vendues à fin décembre 2024, soit une progression de 7,2 % par rapport à 2023, consolidant ainsi sa position commerciale sur le marché marocain avec 16,1 % de part de marché.

Quoi qu’il en soit, le leadership de Renault Maroc sur le marché automobile est voué à croître davantage grâce à ses deux marques, Dacia et Renault, au regard des lancements de produits programmés cette année. Il faudra en effet compter, chez Dacia, avec les nouveaux Duster, Spring et Bigster. Quant à Renault, la marque devrait lancer d’ici le deuxième semestre la nouvelle Renault 5 E-Tech.

Mobilize Financial Services en forte progression

Mobilize Financial Services (MFS), la captive du Groupe Renault, a affiché une croissance significative (+25 % vs 2023). Plus de 20 000 véhicules Renault ou Dacia ont été financés et plus de 40 000 contrats de service ont été vendus (entretien, assurances, assistance…). Une croissance de la production, alliée à une excellente maîtrise des risques et de ses frais de structure, qui devrait permettre à MFS d’améliorer, selon son staff dirigeant, sa rentabilité en 2024. Pour autant, MFS entend poursuivre sa croissance en mettant l’accent cette année sur le développement des offres de location comme relais d’accès à la mobilité pour tous les Marocains.

La captive de Renault compte aussi accompagner activement la croissance du marché d’occasion en proposant des solutions de financement et des services adaptés et accessibles. Ajoutez-y le développement des ventes packagées (financement et services) pour permettre aux clients de maîtriser leur budget mensuel et les fidéliser à l’après-vente du réseau Renault.