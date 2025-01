Foundever nomme Yassine Guerraoui Directeur de la Communication au Maroc

Foundever, leader mondial des services clients, a annoncé la nomination de Yassine Guerraoui au poste de Directeur de la Communication pour ses opérations au Maroc.

Fort d’une expérience notable en stratégie et gestion de la communication, Yassine Guerraoui sera responsable de renforcer la visibilité et la notoriété de Foundever sur le marché marocain. Il aura pour mission de concevoir et de mettre en œuvre des initiatives alignées sur les ambitions stratégiques de l’entreprise. Ces initiatives viseront notamment à consolider les relations avec les partenaires externes de Foundever et à favoriser l’engagement des collaborateurs.

La carrière de Yassine Guerraoui témoigne d’une expertise diversifiée dans plusieurs domaines de la communication : élaboration de stratégies alignées sur les objectifs d’entreprise, gestion des relations médias, création de programmes mobilisateurs pour les équipes, et pilotage de partenariats stratégiques. Il excelle également dans la communication de crise, le marketing digital et l’organisation d’événements.

Dans ses nouvelles fonctions, Yassine Guerraoui ambitionne de positionner Foundever comme un employeur de choix et un acteur clé du secteur de l’expérience client au Maroc. « Je suis honoré de rejoindre Foundever et enthousiaste à l’idée de contribuer à l’excellence de l’entreprise en matière de communication. Mon objectif est de construire des ponts entre nos collaborateurs, nos clients et nos parties prenantes, tout en valorisant les valeurs et l’engagement de Foundever sur le marché marocain », a-t-il déclaré.