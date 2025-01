FITUR: Le Roi Felipe VI visite le stand marocain

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) marque une présence remarquée à la 45ᵉ édition du Salon International du Tourisme (FITUR), qui se déroule à Madrid du 22 au 26 janvier. Ce salon, considéré comme l’un des principaux rendez-vous mondiaux du secteur touristique, rassemble 9 000 entreprises représentant 152 pays.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d’Espagne ont officiellement inauguré le FITUR ce mercredi matin. Lors de leur visite au pavillon marocain, les souverains espagnols ont été accueillis par Achraf Fayda, Directeur général de l’ONMT, Karima Benyaich, ambassadrice du Maroc en Espagne, et Hamid Bentahar, Président de la Confédération Nationale du Tourisme, accompagnés d’une importante délégation marocaine.

Lire aussi | Rabat au cœur des priorités touristiques de l’ONMT

L’ONMT a mobilisé une délégation de 180 professionnels du tourisme, issus des secteurs publics et privés, pour représenter les 10 régions du Maroc. Cette année, le pavillon marocain met particulièrement en avant les richesses des régions d’Errachidia et de Tanger, avec le soutien des compagnies aériennes Royal Air Maroc et Air Arabia.

Une montée en puissance du marché espagnol

L’Espagne se distingue comme un marché stratégique pour le tourisme marocain. En 2024, 3,5 millions de touristes espagnols ont visité le Maroc, marquant une hausse de 16 % par rapport à 2023. Cette dynamique est soutenue par une augmentation des capacités aériennes (+20 % pour l’hiver 2024-2025) et de nouvelles liaisons, notamment Madrid-Dakhla et Lanzarote-Dakhla. Ces initiatives devraient entraîner une croissance supplémentaire de 8 % pour l’été 2025.

Lire aussi | L’ONMT reçoit des prescripteurs espagnols et portugais pour le vol inaugural Madrid-Dakhla

En marge du FITUR, l’ONMT a conclu plusieurs accords stratégiques pour renforcer les liens avec les principaux acteurs du secteur touristique en Espagne et au Portugal. Ces partenariats incluent des collaborations avec des confédérations, des agences de voyages et des plateformes internationales. Parmi les initiatives annoncées figurent l’organisation d’événements professionnels au Maroc, comme les Travel Days de la CEAV en octobre 2025 et le congrès annuel de l’APAVT en 2026. Ces projets ambitionnent de positionner le Maroc comme une destination internationale de premier plan.

Hamid Bentahar (gauche), Achraf Fayda (centre) et Sergio Garcia (droite), président de la Fédération des agences de voyage de Malaga Costa Del Sol et vice-président de la fédération andalouse des agences de voyage

Avec l’approche de grands événements comme la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030, l’ONMT prévoit également des campagnes de communication ciblées pour capitaliser sur l’intérêt croissant pour le Royaume. La création d’une nouvelle ligne maritime entre Tarifa et Tanger Ville, en partenariat avec Balearia, témoigne de cette volonté d’intensifier les flux touristiques entre les deux rives.