« The Forge », le programme dédié aux jeunes startupers, lancé par l’UM6P

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a lancé, mercredi 18 novembre, son programme « The Forge », un projet socio-économique ambitieux au profit des jeunes entrepreneurs marocains, s’inscrivant dans une démarche qui vise à positionner le Maroc en tant que hub d’innovation en Afrique.

Lors de la conférence de presse de lancement, Tarik El Fehri, Secrétaire Général de la Fondation Ibn Rochd pour les Sciences et l’Innovation (FIRSI), et Yassine Laghzioui, Directeur de l’entrepreneuriat et du capital-risque, également CEO d’UM6P Ventures, le fonds de capital-risque de l’Université, ont souligné l’importance du projet « The Forge ».

Ce programme, spécialement conçu pour les entrepreneurs passionnés de technologies, a pour mission de faire émerger leurs idées les plus innovantes et de les transformer en entreprises prospères, grâce à un accompagnement d’exception.

Logés sur le campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), les participants évolueront pendant 9 à 12 mois au sein d’un écosystème entrepreneurial qui favorise le processus de création et leur acculturation au milieu de l’entrepreneuriat. « La présence d’esprits rêveurs et créatifs dans un même espace crée une étincelle, une « spark » de génie », déclare Yassine Laghzioui.

Dans l’optique de créer un véritable effet boule de neige de la réussite, seuls les esprits les plus brillants, déterminés à révolutionner la technologie et à transformer l’écosystème, seront admis. Imprégnés d’une dynamique d’innovation, les participants verront leurs chances de concrétiser des projets ambitieux considérablement renforcées, notamment grâce à leur mise en relation avec des investisseurs. Mais aussi de par un mentorat de classe mondiale constitué de leaders et d’experts internationaux du monde de la tech.

Les étudiants auront accès à des laboratoires équipés de matériel de qualité pour tester, prototyper et affiner leurs idées. Des ateliers, des masterclasses et des conseils personnalisés adaptés aux besoins de chaque start-up seront également prodigués, avec pour objectif ultime de les faire scaler vers le statut de licorne.

Des espaces de co-working agréables et dynamiques seront mis à disposition, « Les meilleurs deals se font dans les coffee shops », révèle Yassine Laghzioui. C’est en partant de ce constat que l’UM6P tente de reproduire ce modèle américain sur son campus, au sein d’un espace dédié à l’entrepreneuriat et à l’innovation, nommé StartGate.

Tout le cadre s’y prête pour accueillir une trentaine de candidats au sein du programme « The Forge ». Les inscriptions sont ouvertes sur le site theforge.ma et se clôtureront le 7 février 2025.

Un projet inclusif

Beaucoup de profils compétents ne parviennent pas à quitter le salariat, contraints de subvenir aux besoins de leur famille et d’autres lourdes responsabilités. « The Forge » s’engage ainsi à fournir des allocations mensuelles à ses jeunes entrepreneurs. Une initiative qui a pour vocation d’éliminer toutes leurs contraintes secondaires afin qu’ils se vouent pleinement au succès de leur projet.

La participation au programme repose sur des critères sociaux et d’excellence. Les candidats retenus seront essentiellement des hauts potentiels issus de milieux défavorisés au Maroc et en Afrique. Afin de garantir une fenêtre sur le monde, un quota sera prévu pour accueillir quelques étudiants internationaux.

C’est dans cette démarche inclusive que « The Forge » puise son nom, mettant en avant le capital humain comme matière première de ce projet, qui a besoin d’être « forgé » pour révéler son plein potentiel.

L’une des missions majeures du programme est de déverrouiller les potentiels inexploités du Maroc, un pays stratégique déjà attractif pour de nombreux fonds. Il est donc impératif pour l’UM6P de soutenir les talents marocains afin de lutter contre le phénomène de la fuite des cerveaux.

Vers un terrain de jeu international

La scalabilité d’une entreprise représente un défi majeur, notamment en raison des barrières financières à l’entrée qui poussent souvent les talents à migrer à l’étranger. Afin d’enrayer ce phénomène et de positionner le Maroc comme acteur clé de la croissance en Afrique, l’UM6P contribue avec « The Forge » à inverser la tendance, en attirant les divers acteurs vers le pays.

Le programme permettra aux passionnés de technologie, en particulier dans le domaine de la Deeptech, de participer à l’innovation et au développement de solutions de pointe, en obtenant un rayonnement à l’échelle mondiale. Les étudiants surmonteront également l’étape cruciale et souvent la plus difficile de « l’amorçage du projet », grâce à la prise en charge par l’Université des coûts initiaux dont ils ne disposent pas.

En réunissant des profils aux compétences et perspectives multiples, « The Forge » marque la genèse d’une communauté de fondateurs prêts à relever des défis locaux et mondiaux. Nul doute que les idées novatrices de ces entrepreneurs talentueux se transformeront en entreprises pérennes et permettront l’émergence des premières licornes africaines.

Les candidats dont les projets seront retenus par un jury composé de 15 sommités mondiales termineront le programme en 12 mois, tandis que ceux dont les projets ne seront pas sélectionnés bénéficieront d’une durée de 9 mois pour affiner leur parcours.

Avec « The Forge », l’Université Mohammed VI Polytechnique a su établir un écosystème inclusif et durable, révélant des talents inexploités et soutenant leur épanouissement. Prévu en trois cohortes, ce projet tire parti de partenariats stratégiques internationaux qui permettront de transformer des idées en projets d’envergure, avec une portée mondiale.

« The Forge » dépasse le cadre d’un simple programme : c’est un véritable catalyseur de croissance économique et un tremplin pour l’avenir des talents marocains à haut potentiel, ainsi que pour l’innovation, au Maroc et en Afrique.