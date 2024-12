BANK OF AFRICA et CHARI scellent une alliance pour la digitalisation des épiciers marocains

BANK OF AFRICA et CHARI Money, filiale de la fintech CHARI, ont officialisé leur partenariat à travers la signature d’une convention visant à accompagner les épiciers marocains dans leur transition numérique.

Grâce à l’agrément de Bank Al-Maghrib, CHARI Money bénéficie désormais du statut d’établissement de paiement, conformément à la loi 103-12. Ce partenariat avec BANK OF AFRICA confère à CHARI Money le statut de membre associé de VISA. Cette collaboration permettra à CHARI d’émettre des cartes bancaires destinées à ses clients, facilitant ainsi l’accès des détaillants à des services financiers adaptés.

Ismael Belkhayat, cofondateur et PDG de CHARI, a salué cette initiative : « Ce rapprochement illustre parfaitement l’intérêt et la complémentarité des grandes entreprises et des start-ups, qui unissent leurs forces pour promouvoir l’inclusion financière et atteindre les populations à faibles revenus, souvent exclues des services bancaires traditionnels. »

En tant que membre principal de VISA, BANK OF AFRICA assurera la compensation monétique de CHARI Money sur les plans national et international. Ce rôle de garant positionne la banque comme un acteur clé dans le renforcement des points d’accès aux services financiers au Maroc.

Khalid Nasr, Directeur Général Exécutif de BANK OF AFRICA, a déclaré : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec une fintech prometteuse, qui marque une avancée majeure en faveur de l’inclusion financière et contribue à densifier les points d’accès aux services financiers pour mieux répondre aux besoins de nos écosystèmes. »

Les épiceries, véritables piliers de la vie de quartier, sont au cœur de cette stratégie. Moncef Belkhayat, Président de Dislog Group, a mis en lumière leur rôle fondamental : « Ces commerces doivent être intégrés comme des alliés stratégiques pour promouvoir l’inclusion financière de notre pays, avec une vision claire pour 2030. »

BANK OF AFRICA et CHARI Money ont également signé des conventions permettant à cette dernière de participer indirectement à des systèmes financiers structurants, tels que le Système Interbancaire Marocain de Télé-compensation (SIMT) et le Système des Règlements Bruts du Maroc (SRBM).