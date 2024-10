Trois nouveaux membres intègrent le Conseil de l’ACAPS

L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) a tenu, ce mardi 1er octobre, son 33ème Conseil sous la présidence de Abderrahim Chaffai.

Cette réunion a été marquée par l’installation de trois nouveaux membres, nommés par décret du Chef de Gouvernement pour un mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois.

Lire aussi | L’ACAPS publie son plan stratégique 2024-2026

Les nouveaux membres, choisis pour leur expertise dans les domaines des assurances et de la prévoyance sociale, sont Saloua Karkri, Mohamed Agoumi et Lahbib El Idrissi Lalami.

Lire aussi | Tamwilcom et l’ACAPS signent un MoU pour la promotion des startups de l’InsurTech

Outre ces trois membres indépendants, le Conseil de l’ACAPS est composé de son président, Abderrahim Chaffai, de Nezha Hayat, présidente de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, de Fouzia Zaaboul, directrice du Trésor et des Finances Extérieures au sein du Ministère de l’Économie et des Finances, et de Imane El Malki, conseillère à la Cour de Cassation.