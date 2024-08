Un chroniqueur algérien d’une radio française viré pour des propos marocophobes [Vidéo]

Le chroniqueur des Grandes Gueules de RMC, Mehdi Ghezzar, a été licencié par la radio après avoir tenu des propos marocophobes aux relents antisémites sur la chaîne publique algérienne AL24.

Dans une mise au point publiée mercredi, la direction de RMC et Les Grandes Gueules a « décidé de mettre un terme à la participation de Mehdi Ghezzar » suite à des propos racistes récemment proférés sur la chaîne de télévision publique algérienne AL24.

MISE AU POINT – Suite aux propos inacceptables tenus par Mehdi Ghezzar sur une télévision étrangère, la direction de RMC et Les Grandes Gueules ont décidé de mettre un terme à la participation de Mehdi Ghezzar à l’émission.



RMC et les animateurs des Grandes Gueules se… pic.twitter.com/L30LzQ4ZCZ — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) August 28, 2024

« RMC et les animateurs des Grandes Gueules se désolidarisent de ces propos tenus à titre personnel. Ceux-ci ne correspondent pas aux valeurs de RMC et des Grandes Gueules », peut-on encore lire dans la mise au point lue en direct à l’antenne de RMC.

Tout a commencé mardi après la divulgation sur Twitter d’extraits dans lesquels Mehdi Ghezzar, de nationalité algérienne, déverse un flot de propos insultants et haineux envers le peuple et le gouvernement marocains. Un pays qui, selon lui, encouragerait « le vol d’enfants », la « pédophilie » et qui est même insidieusement comparé à la Thaïlande, un pays où, selon lui, on ne va pas pour admirer les paysages.

Ce torrent de haine ne s’est pas limité à cela, puisque le chroniqueur a également proféré un déluge de contrevérités, comme lorsqu’il affirme que l’État marocain interdirait les manifestations pro-palestiniennes, oubliant au passage que c’est plutôt en Algérie que ces démonstrations sont interdites, alors qu’au Maroc, pratiquement chaque semaine, des manifestations ont lieu dans différentes villes en soutien aux populations de Gaza.

Jamais contredit par ses interlocuteurs, Mehdi Ghezzar va jusqu’à flirter avec l’antisémitisme en affirmant que le conseiller du souverain, André Azoulay, serait à l’origine d’un décret « imaginaire » pour interdire les manifestations pro-palestiniennes au Maroc.

Soutien total à André Azoulay, conseiller du Roi du Maroc, honteusement attaqué par Mehdi Ghezzar sur un média algérien.



Ses propos antisémites sont inadmissibles et ignobles.



J’appelle @RMCInfo à suspendre immédiatement ce chroniqueur qui a tenu également des propos infâmes… — Eric Ciotti (@ECiotti) August 27, 2024

Ces propos ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Plusieurs personnalités se sont émues de ce déballage haineux. C’est notamment le cas du président du parti Les Républicains, Éric Ciotti, qui a condamné des « propos antisémites inadmissibles et ignobles » et a appelé sur X « à suspendre immédiatement ce chroniqueur qui a tenu également des propos infâmes contre le royaume du Maroc ». Des réactions outrées exprimées également par l’humoriste et producteur français d’origine marocaine Arthur, ou encore par l’ancien garde du corps d’Emmanuel Macron, Alexandre Benalla.