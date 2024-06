Vivo Energy commercialisera le gaz naturel de la licence Loukos exploité par Chariot

Chariot Limited a signé un accord avec Vivo Energy pour la commercialisation future du gaz naturel extrait de la licence Loukos Onshore au Maroc.

Cet accord, destiné à renforcer l’industrie du gaz onshore au Maroc, vise à approvisionner le marché domestique en gaz et à développer un partenariat midstream pour le Gaz Naturel Comprimé (GNC), répondant ainsi aux besoins croissants de l’industrie marocaine.

Chariot, qui détient 75 % de la licence Loukos (ONHYM possédant les 25 % restants), a récemment terminé sa première campagne de forage et se prépare à tester le débit du puits OBA-1. La licence Loukos possède également des ressources gazières non exploitées et un potentiel de production supplémentaire. Les données sismiques et de forage sont actuellement en cours d’analyse pour évaluer ces ressources potentielles.

Vivo Energy dispose d’un réseau de plus de 400 stations-service au Maroc. L’accord entre Chariot et Vivo Energy prévoit plusieurs initiatives clés :

Ventes initiales de gaz : Chariot vendra jusqu’à 3 millions de pieds cubes par jour (environ 30 millions de mètres cubes par an) à une entité dédiée à la commercialisation du GNC.

: Chariot vendra jusqu’à 3 millions de pieds cubes par jour (environ 30 millions de mètres cubes par an) à une entité dédiée à la commercialisation du GNC. Infrastructure de GNC : Vivo Energy se chargera de la conception, du financement, de la construction et de l’exploitation d’une usine de GNC et d’un réseau de distribution pour transporter le gaz vers des clients industriels.

: Vivo Energy se chargera de la conception, du financement, de la construction et de l’exploitation d’une usine de GNC et d’un réseau de distribution pour transporter le gaz vers des clients industriels. Partenariat : Chariot pourrait détenir jusqu’à 49 % des parts de l’entité dédiée à l’opération et au développement de l’activité de GNC.

Les deux parties travaillent actuellement sur les accords de vente de gaz et autres accords connexes, bien que rien ne garantisse encore des accords définitifs.

Pierre Raillard, Directeur Général de Chariot Maroc, a déclaré : « Nous sommes ravis d’étendre notre collaboration avec Vivo Energy à l’onshore au bénéfice de chacun des partenaires et qui a pour but de contribuer au développement du réseau gazier marocain. Cet accord offre l’opportunité d’une commercialisation rapide de la future production de Loukos et ouvre la voie autant au développement de gisements de gaz préexistants qu’au puits OBA-1 ainsi qu’à une croissance organique via de futures explorations. »

L’accord permettra à Chariot et Vivo Energy de répondre aux besoins énergétiques du Maroc tout en soutenant le développement de l’infrastructure nécessaire pour le conditionnement et le transport du GNC.