Michelin ouvre son premier centre Michelin Tyres & Services à Casablanca

Michelin a annoncé l’ouverture de son premier centre d’entretien automobile Michelin Tyres & Services (MT&S) au Maroc, situé à Casablanca, en collaboration avec Diffusion Motocycliste Automobile (DMA).

Cette ouverture marque le début d’un plan d’expansion pluriannuel à travers le Royaume, visant à améliorer l’expérience client en proposant une gamme complète de services d’entretien automobile de haute qualité.

Le centre MT&S de Casablanca offre une large gamme de produits et services d’entretien, incluant la vidange, le pneumatique, les freins, les suspensions, les batteries et la climatisation, réalisés selon les standards les plus élevés de qualité et d’expertise. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie mondiale de vente au détail de Michelin, qui vise à offrir un service exceptionnel en complément de ses produits.

Xavier Christmann, Directeur Général pour l’Afrique du Nord chez Michelin, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d’inaugurer le premier centre Michelin Tyres & Services (MT&S) à Casablanca, en collaboration avec notre partenaire de longue date, DMA. Cette initiative reflète notre engagement ferme à satisfaire les besoins d’entretien automobile des clients marocains. Nous sommes convaincus que notre gamme de produits et services établira de nouveaux standards de qualité et d’innovation sur le marché local.»

Cédric Nalté, Directeur Général de DMA-Michelin, a ajouté : « Partenaires de Michelin depuis de nombreuses années, nous sommes ravis de nous lancer dans cette nouvelle aventure avec l’ouverture du premier centre Michelin Tyres & Services (MT&S) au Maroc, à Casablanca. Notre collaboration illustre notre dévouement à offrir des services d’entretien automobile de premier ordre aux clients marocains. Nous sommes impatients de rehausser le niveau des solutions automobiles sur le marché.»

Situé au cœur de Casablanca, rue Soldat Armand Taieb, à Oukacha, le centre bénéficie de l’expertise de professionnels chevronnés cumulant plus de 50 années d’expérience dans l’industrie des pneus et des services automobiles. Cette ouverture s’inscrit dans l’engagement de Michelin envers le marché marocain, où la marque est déjà présente dans plusieurs villes clés telles que Rabat, Marrakech, Tanger, et Agadir.

La réputation de Michelin repose sur plusieurs atouts clés : une forte reconnaissance de la marque, un engagement constant envers la qualité et la sécurité, une capacité d’innovation continue marquée par le lancement régulier de nouveaux produits, une position de leader dans la technologie des pneus pour véhicules électriques, et un engagement particulier envers l’innovation durable des pneus.

Avec cette nouvelle ouverture, Michelin continue de renforcer sa présence au Maroc, offrant des solutions d’entretien automobile fiables et durables, et répondant aux besoins diversifiés des clients à travers une large gamme de produits pour différents segments automobiles, y compris les camions, bus, véhicules particuliers, 4×4/SUV, engins de chantier, équipements industriels, motos, chambres à air et flaps.