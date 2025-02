4ᵉ Conférence Ministérielle Mondiale sur la Sécurité Routière : les décideurs mondiaux réunis à Marrakech

Marrakech accueillera la 4ᵉ Conférence ministérielle Mondiale sur la Sécurité Routière du 18 au 20 février courant. Cet événement réunira des décideurs politiques, des experts internationaux, des organisations de la société civile et des acteurs économiques pour aborder la question de la sécurité routière, qui cause chaque année plus de 1,19 million de décès et des dizaines de millions de blessés graves.

Il faut dire que les accidents de la route ont un impact économique considérable, coûtant environ 3 % du PIB mondial chaque année, particulièrement dans les pays à revenu faible et intermédiaire selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Malgré un parc automobile limité à 60 % du total mondial, ces pays concentrent 90 % des décès liés aux accidents de la route. Justement, la conférence organisée par le Maroc vise à promouvoir des solutions innovantes et à renforcer la coopération internationale pour la gestion des risques routiers. Le Royaume est d’ailleurs présenté comme un modèle régional en matière de sécurité routière.

Concrètement, cette conférence se déroule dans un contexte de grandes disparités régionales en matière de mortalité routière, particulièrement élevée en Afrique avec 19 décès pour 100 000 habitants, soit près de trois fois plus qu’en Europe, toujours selon les chiffres de l’OMS. Les défis comprennent des infrastructures inadaptées, le non-respect des réglementations et le manque de ressources pour la prévention et l’éducation. Hôte de cette 4ᵉ édition, le Maroc se distingue par une stratégie intégrée incluant des investissements dans des infrastructures modernisées, des réglementations renforcées et des campagnes de sensibilisation. Ces efforts, alignés avec les objectifs de la Deuxième Décennie d’Action pour la Sécurité Routière (2021-2030), ont déjà réduit significativement les accidents mortels.

Quoi qu’il en soit, la conférence mettra en avant les bonnes pratiques du Maroc, en misant sur la coopération Sud-Sud. Alors que les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les jeunes de 5 à 29 ans, l’objectif est de faire de la sécurité routière une priorité mondiale et de concrétiser des engagements fermes pour une mobilité sécurisée.

Toujours est-il que cette conférence de Marrakech se concentrera sur plusieurs thématiques stratégiques pour améliorer la sécurité routière. Les principaux sujets incluent les politiques publiques et la gouvernance, l’innovation technologique (véhicules autonomes, intelligence artificielle et données massives), la mobilité durable et inclusive, ainsi que la sensibilisation et l’éducation. L’objectif est de proposer des solutions concrètes pour prévenir les accidents, développer des transports sécurisés et accessibles à tous, et changer durablement les comportements. Des ateliers interactifs et des échanges avec des experts reconnus permettront de traduire les réflexions en actions concrètes, avec l’ambition de faire de la sécurité routière une priorité mondiale partagée.