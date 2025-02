Les Marocains attirés de plus en plus par le trading individuel

Avec des flux en cryptomonnaies atteignant 12,7 milliards de dollars selon le rapport de Chainalysis, le trading individuel connaît un essor remarquable au Maroc. Malgré les risques considérables associés à cette pratique, les Marocains semblent de plus en plus attirés par les opportunités qu’elle offre.

Le marché financier marocain est en pleine mutation, porté par un intérêt croissant pour le trading individuel, en particulier dans le secteur des cryptomonnaies. Alors que la volatilité de ces actifs numériques peut effrayer les investisseurs traditionnels, elle attire un nombre croissant de Marocains désireux de tirer parti des fluctuations du marché.

Badr Bellaj Expert en Blockchain et Cryptomonnaie explique à cet effet, que « de nombreux facteurs expliquent l’attrait croissant des Marocains pour le trading individuel. La majorité des traders sont des jeunes, souvent moins préoccupés par les risques financiers et attirés par les promesses de gains rapides. Le trading est perçu comme une solution pour améliorer leur situation financière, dans un contexte où les opportunités économiques classiques, comme l’emploi stable ou les investissements traditionnels, sont limitées ».

Par ailleurs, «l’accès gratuit aux connaissances sur le trading, facilité par Internet et les réseaux sociaux, abaisse considérablement les barrières d’entrée. La simplicité des plateformes de trading en ligne joue également un rôle clé : ces outils suppriment la complexité associée à d’autres investissements, comme la Bourse marocaine. Aussi, l’effet psychologique lié aux récits de succès et à la peur de rater une opportunité (FOMO) incite beaucoup de personnes à tenter leur chance. Un dernier point est la gamification du trading. Finalement, des phénomènes de gamification du trading comme le «play-to-earn» ont poussé les jeunes à rejoindre rapidement cette tendance », précise l’expert.

Et justement, l’augmentation des flux en cryptomonnaies révèle une tendance fascinante : les Marocains s’engagent de plus en plus dans des investissements à haut risque. Pour beaucoup, le trading individuel représente une opportunité de générer des profits significatifs, en dépit des dangers inhérents.

De plus, l’émergence de plateformes de trading accessibles a permis à un public plus large de s’initier au trading. Ces outils offrent des ressources éducatives, des analyses de marché et des fonctionnalités conviviales, rendant le trading plus attrayant pour les novices. Les jeunes, en particulier, sont séduits par la possibilité d’investir facilement à partir de leur smartphone, ce qui a contribué à démocratiser cette pratique au Maroc.

Badr Bellaj explique à cet effet, que « les plateformes de trading en ligne ont un impact majeur sur la démocratisation du trading au Maroc. Elles réduisent considérablement les barrières d’entrée, permettant aux utilisateurs de commencer avec de petits montants, ce qui les rend accessibles à une large population. Leur interface intuitive et souvent ludique attire particulièrement les jeunes. De plus, ces plateformes internationales dominent le marché marocain, même sans présence physique, grâce à l’absence de régulation stricte et à des avancées technologiques telles que l’utilisation des cryptomonnaies et des stablecoins. Enfin, ces entreprises investissent dans des campagnes marketing ciblées et organisent des événements locaux pour attirer davantage d’utilisateurs. Leur modèle économique, basé sur l’augmentation du nombre de traders, pousse à une adoption massive ».

Cependant, cette tendance suscite des préoccupations, notamment en matière de régulation et de sécurité. Les fluctuations de prix extrêmes, ainsi que les risques de perte totale des investissements, doivent être pris en compte par tous les traders.

Pour ceux qui souhaitent se lancer dans le trading individuel, il est essentiel d’approcher cette activité avec prudence. La formation continue, la gestion des risques et la diversification des investissements sont des éléments cruciaux pour minimiser les pertes potentielles. Les experts conseillent également de ne jamais investir plus que ce que l’on peut se permettre de perdre.

Ces derniers estiment que « la régulation du secteur des cryptomonnaies et l’éducation financière des investisseurs seront des éléments clés pour garantir une croissance saine ».

En somme, l’attrait des Marocains pour le trading individuel, notamment dans le secteur des cryptomonnaies, est un phénomène à suivre de près. Si cette tendance offre des opportunités intéressantes, elle s’accompagne également de risques importants qui nécessitent une vigilance constante et une éducation appropriée.

3 Questions à Badr Bellaj // Expert en Blockchain et Cryptomonnaie



Les Marocains adoptent progressivement une mentalité plus ouverte au risque et à l’investissement



Challenge :Les cryptomonnaies semblent jouer un rôle majeur dans l’engouement des Marocains pour le trading individuel. Quel est votre avis sur cette tendance et son influence sur les habitudes de trading des Marocains ?

Badr Bellaj : Les cryptomonnaies occupent une place centrale dans l’essor du trading individuel au Maroc. Elles attirent les investisseurs en raison de leurs rendements élevés, souvent bien supérieurs à ceux des actifs traditionnels comme l’or ou les actions. En effet, le Bitcoin a connu une hausse plus importante (119 % depuis le début de l’année contre 27 % pour l’or sur la même période). Pour beaucoup de Marocains, les cryptomonnaies représentent une porte d’entrée dans le monde du trading, les initiant à d’autres formes d’investissements financiers. Elles séduisent également par leur promesse d’indépendance financière, dans un contexte où les opportunités d’investissement classiques sont souvent perçues comme complexes ou réservées à une élite. Enfin, l’effet médiatique autour des cryptomonnaies, notamment du Bitcoin, les a rendues incontournables. Elles ont contribué à démocratiser le trading et à sensibiliser une partie importante de la population à l’importance de l’investissement et de la gestion des risques.



Challenge :Quels conseils donneriez-vous aux nouveaux traders marocains pour naviguer dans cet environnement à haut risque ?

B.B. : Pour naviguer dans cet environnement complexe, il est essentiel de suivre certaines règles. Premièrement, il est indispensable d’apprendre les bases du trading afin de limiter les erreurs coûteuses. Deuxièmement, il est crucial de n’investir que ce que l’on peut se permettre de perdre, pour éviter des répercussions financières graves. En outre, il faut se méfier des arnaques, qu’il s’agisse de faux experts promettant des gains rapides ou de projets douteux. Il est recommandé d’étudier chaque opportunité en profondeur ou de demander l’avis d’un expert avant de s’engager. Enfin, il est important d’éviter l’utilisation de l’effet de levier, qui augmente le risque de perte de manière significative.



Challenge :Comment percevez-vous l’avenir du trading individuel au Maroc, et quelles tendances pourraient façonner son évolution dans les prochaines années ?

B.B. : L’avenir du trading individuel au Maroc semble très prometteur. Le secteur est en pleine croissance, comme en témoigne l’augmentation du nombre de traders, même sur des marchés traditionnels comme la Bourse de Casablanca. Les Marocains adoptent progressivement une mentalité plus ouverte au risque et à l’investissement. La régulation imminente des cryptomonnaies au niveau local pourrait également stimuler davantage le trading, en offrant un cadre sécurisé qui rassurerait les investisseurs. Par ailleurs, l’émergence de formations spécialisées, qu’elles soient proposées par des institutions privées ou publiques, contribuera à structurer et à professionnaliser le secteur. Enfin, l’évolution des outils technologiques, notamment l’intelligence artificielle et les bots de trading, rendra le processus plus accessible et plus performant, renforçant ainsi l’adoption massive de cette pratique.