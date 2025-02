Acquisition : Comaner intègre Biomag à son portefeuille

Spécialiste dans les ingrédients et des additifs alimentaires au Maroc, Comaner S.A. vient fraîchement d’annoncer la signature d’une convention d’acquisition des parts sociales de Biomag, société appartenant à la famille Tazi et engagée dans la production et la commercialisation d’arômes liquides, d’arômes en poudre et de blends destinés à l’industrie agroalimentaire.

Cette opération a pour objectif d’appuyer le plan de développement ambitieux de Comaner, dans un contexte de croissance internationale de la consommation des aliments conditionnés, précise le staff de l’opérateur qui précise par ailleurs que la réalisation de cette opération reste subordonnée à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

«L’acquisition de Biomag s’inscrit dans la stratégie de Comaner de renforcer ses activités dans la filière des arômes et des blends. En complément des grandes synergies opérationnelles qu’elle présente, elle nous permet d’élargir notre palette de produits et de renforcer notre position de « one-stop-shop » pour nos clients du secteur agroalimentaire. Nous nous réjouissons de cette opération avec une société et des équipes dotés d’une grande expertise et réputation dans leur secteur d’activité», a expliqué Mounir Kouhen, Président directeur général de Comaner.

«Cette acquisition par Comaner permet de pérenniser la stratégie que nous avons adoptée au cours des dernières années, visant à consolider les parts de marché de Biomag dans un secteur en pleine croissance et à très fort potentiel. Au-delà de son apport en capital qui permettra d’appuyer le programme de développement de Biomag, Comaner mettra à disposition sa grande expertise et son vaste portefeuille de clients agroalimentaires, ainsi que son expérience en termes d’optimisation de la gouvernance d’entreprises et d’institutionnalisation», a déclaré Sadek Tazi, Gérant de Biomag.

A noter que les banques d’affaires Ascent Capital Partners et Burj Finance sont intervenues respectivement en tant que conseils financiers exclusifs de Biomag et de Comaner sur cette opération. Biomag et Comaner ont également été accompagnés, respectivement, par ASAFO & Co. et Afrique Advisors en tant que conseils juridiques, et par SOFI et Boughaleb & Associés en tant que cabinets d’audit.