Agri Trade Maroc lance une nouvelle usine à Meknès

Deux ans après le lancement de son unité de production au sud du Maroc, Agri Trade Maroc accélère son développement en prenant pied à l’Agropolis de Meknès.

La filiale du Groupe SCE (ex-Société des Fertilisants du Maroc) s’apprête à entamer la construction d’une usine de formulation et fabrication des fertilisants sur le site de cette zone industrielle de la capitale ismaélienne dédiée aux activités liées à l’agro-business. Dotée d’une enveloppe d’investissement de plus de 70 millions de dirhams, ce nouveau projet vient renforcer le dispositif industriel et logistique d’Agri Trade Maroc qui compte déjà deux unités de production à Jorf Lasfar et Agadir et une base logistique à Kénitra dotés d’une capacité de stockage cumulée de plus de 100.000 tonnes.

Lire aussi | CDG Invest Growth renforce Agri Trade Maroc dans sa croissance et son expansion africaine

Rappelons, que Agri Trade Maroc a été créée en 1997 dans le cadre d’un spin-off (scission d’activité) opéré par la SCE sur son activité de négoce et de distribution d’engrais, en joint-venture avec le norvégien Norsk Hydro qui s’est retiré du capital quelques années plus tard. Dès lors, Agri Trade Maroc fait partie des distributeurs d’engrais et de semences les plus en vue au Maroc et a même survécu à la disparition de ses principaux concurrents, à savoir, Charaf Corporation et Fertima (tous les deux emportés par un mariage qui a mal tourné !). Aujourd’hui, Agri Trade Maroc revendique un chiffre d’affaires autour de 500 millions de dirhams. En 2023, cette filiale du Groupe SCE a ouvert son capital à CDG Invest Growth (CIG), le bras armé du groupe CDG en private equity, qui y a injecté plus de 100 millions de dirhams pour soutenir un plan de développement ambitieux.