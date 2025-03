Cicor en négociations avancées pour acquérir deux sites d’Éolane au Maroc

Le groupe suisse Cicor, spécialisé dans l’ingénierie électrique et électronique, a annoncé, jeudi 6 mars 2025, que les discussions avec la société Éolane France et les autorités gouvernementales compétentes concernant une éventuelle acquisition d’activités sélectionnées ont atteint un stade avancé.

Une offre publique d’achat a été déposée, indique Cicor dans un communiqué. Cette OPA prévoit la reprise de cinq sites de production en France et de deux sites au Maroc.

Si l’opération aboutit, elle ajouterait environ 125 millions de francs suisses (plus de 131 millions d’euros) aux ventes du groupe Cicor, tout en contribuant positivement à ses bénéfices, précise l’entreprise.

Éolane, l’un des leaders du marché français des services de fabrication électronique, dispose de deux sites au Maroc, à Berrechid et à Témara. Spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de cartes électroniques à partir de composants traversants ou CMS, en petites, moyennes et grandes séries, elle emploie 350 personnes dans le Royaume et compte 50 clients.