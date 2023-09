CDG Invest Growth renforce Agri Trade Maroc dans sa croissance et son expansion africaine

L’investissement de CDG Invest Growth apportera non seulement un soutien financier à ATM, mais permettra également d’institutionnaliser le tour de table de l’entreprise et offrira un accompagnement par l’équipe de gestion expérimentée de CDG Invest Growth. Il faut dire que cette dernière compte à son actif près de 25 investissements et 16 désinvestissements sur plus de deux décennies, dans divers secteurs de l’économie marocaine.

Lire aussi | L’Institut de la Finance internationale confirme aussi la tenue de sa réunion annuelle à Marrakech

L’opération d’augmentation de capital vise non seulement à soutenir le développement continu d’ATM dans le domaine des engrais conventionnels, à renforcer sa présence sur le marché des engrais de spécialités et à favoriser la création d’une plateforme de commercialisation d’engrais marocains en Afrique. Mais aussi, ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de la société. Grosso modo, cette collaboration stratégique contribuera à soutenir la croissance de l’entreprise, à saisir de nouvelles opportunités en Afrique et à renforcer l’économie marocaine dans le secteur agricole.

Une structure financière plus solide

Les réactions de chaque partie en disent long sur les enjeux. Nadia Tarari, présidente du Conseil d’administration d’Agri Trade Maroc, souligne l’importance de cette étape dans la croissance de l’entreprise et exprime sa confiance dans les perspectives prometteuses que cette collaboration ouvre pour l’avenir. Elle souligne également l’engagement d’ATM à optimiser les résultats de cette association pour toutes les parties prenantes de l’entreprise.

Abdelkbir Moutawakkil, directeur général d’Agri Trade Maroc, souligne que l’apport de capitaux de CDG Invest Growth renforcera considérablement la structure financière de l’entreprise. Cela permettra de financer les projets d’investissement, de modernisation des infrastructures et de renforcement des équipes, tout en saisissant de nouvelles opportunités de croissance sur le marché.

De son côté, Hassan Laaziri, directeur général de CDG Invest Growth, exprime sa conviction qu’Agri Trade Maroc est le partenaire idéal pour soutenir leur investissement dans ce secteur essentiel au développement de l’agriculture nationale et africaine subsaharienne. Il souligne le positionnement privilégié d’ATM sur ses marchés, sa stratégie de croissance et l’expertise avérée de son management, ce qui a conforté CDG Invest Growth dans sa décision de soutenir l’entreprise dans sa nouvelle phase de développement.

Lire aussi | CNSS : les détails du programme de régularisation des arriérés

Cette opération d’investissement témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance d’Agri Trade Maroc et de sa capacité à étendre ses activités en Afrique. Elle souligne également l’importance du secteur des engrais dans le développement de l’agriculture et de l’économie marocaine.