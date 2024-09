Automobile. Stockage de l’hydrogène : Capgemini et l’UM6P signent un accord en R&D

Capgemini et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), via son laboratoire des matériaux inorganiques pour les technologies de l’énergie durable (LIMSET), ont signé un protocole d’accord en recherche et développement (R&D) pour explorer des solutions innovantes de stockage de l’hydrogène dans le secteur automobile.

Cette collaboration vise à promouvoir des solutions énergétiques durables, en se concentrant sur l’hydrogène comme alternative propre pour les transports. Le LIMSET, fort de ses installations modernes et de ses équipes de chercheurs spécialisés, joue un rôle de premier plan dans le développement de matériaux destinés à améliorer les technologies de stockage de l’hydrogène. Ce dernier est perçu comme une solution prometteuse aux défis énergétiques mondiaux, notamment dans les secteurs à forte consommation d’énergie, comme celui des transports, où il peut contribuer à la réduction des émissions de carbone.

Pour Capgemini, ce partenariat s’inscrit dans une stratégie globale d’innovation dans les énergies durables. Grâce à son expertise dans le domaine de la mobilité à l’hydrogène, l’entreprise met à profit son savoir-faire pour accélérer la transition vers des énergies renouvelables. L’accord avec l’UM6P permet de renforcer cette dynamique en s’appuyant sur la synergie entre recherche fondamentale et compétences industrielles.

Selon Mouna Benazzou, Directrice Générale de Capgemini Engineering pour le Maroc et l’Égypte, cet accord reflète l’engagement de Capgemini à promouvoir des solutions énergétiques respectueuses de l’environnement. Le Pr. Faik Abdessamad, Directeur du LIMSET, a quant à lui souligné l’importance de cette initiative pour relever les défis de la transition énergétique, tout en valorisant l’hydrogène comme une technologie clé du futur.