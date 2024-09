Les Eaux Minérales d’Oulmès s’allie à IE University de Madrid pour former ses dirigeants

Les Eaux Minérales d’Oulmès a annoncé la signature d’un partenariat avec l’IE University de Madrid, institution classée parmi les meilleures écoles de commerce au monde.

Cet accord vise à renforcer les compétences des cadres dirigeants de l’entreprise à travers un programme de formation de haut niveau intitulé « LEMO General Management Program ».

La cérémonie de signature, tenue à Madrid, s’est déroulée en présence de Miriem Bensalah Chaqroun, Vice-Présidente Directrice Générale de Les Eaux Minérales d’Oulmès, de Santiago Iñiguez de Onzoño, Président Exécutif de l’IE University, ainsi que de Karima Benyaich, Ambassadeur du Maroc en Espagne.

Ce programme sur mesure met l’accent sur des thématiques clés telles que la stratégie, la transformation digitale et la durabilité. Il a pour objectif de préparer les cadres dirigeants de la société aux défis actuels et futurs dans un contexte marqué par des enjeux économiques et environnementaux majeurs.

Miriem Bensalah Chaqroun a souligné que ce partenariat s’inscrit dans la vision de l’entreprise pour le développement durable et responsable, en favorisant l’épanouissement des talents. De son côté, Iñiguez de Onzoño a salué l’initiative, affirmant que ce programme contribuera à renforcer les compétences managériales des équipes de Les Eaux Minérales d’Oulmès.