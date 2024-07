Campagne de com’, cartographie, slogan… tout savoir sur le Recensement 2024

Le Maroc se prépare à lancer le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2024, marqué par une campagne de communication optimiste et prospective.

Lors d’une conférence de presse tenue à Rabat, le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, a expliqué que cette campagne est dotée d’une identité visuelle unique symbolisée par un demi-cercle tourné vers un horizon prometteur, orné de visages représentant la diversité de la population marocaine. Les couleurs utilisées dans cette identité visuelle reflètent l’attachement aux valeurs nationales, l’ouverture internationale et l’optimisme pour l’avenir.

Le RGPH 2024 intervient après une période difficile marquée par des crises successives, notamment la pandémie de Covid-19, des années de sécheresse, l’inflation et des catastrophes naturelles. Malgré ces défis, le Maroc a réussi à maintenir ses équilibres économiques et sociaux, a souligné M. Lahlimi. Il a exprimé sa conviction que, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le pays se dirige vers un avenir prometteur, soutenu par sa position géostratégique et son riche patrimoine historique. Le slogan de la campagne, « La valeur de notre pays, sa population », est complété par « Demain est entre nos mains », illustrant l’optimisme et l’engagement collectif nécessaire pour la réussite de cette opération.

Les travaux cartographiques du RGPH 2024 ont permis de diviser le territoire national en environ 38.000 districts de recensement. Plus de 4 millions de constructions en milieu urbain ont été géoréférencées, avec 75% classées comme « Maison marocaine moderne ». En milieu rural, près de 34.000 douars ont été identifiés. La cartographie des établissements économiques a également été réalisée, permettant de géoréférencer plus de 1,3 million d’établissements économiques actifs et plus de 1.000 marchés hebdomadaires. Ces informations permettront de produire des cartes dynamiques via une plateforme interactive, offrant une vue détaillée de la structure économique à l’échelle nationale, régionale et locale.

La formation des participants est un facteur déterminant pour le succès du RGPH 2024. Un modèle informatique a été utilisé pour sélectionner environ 200.000 candidats parmi 500.000 postulants, en tenant compte des besoins locaux de chaque collectivité. Ces candidats ont bénéficié d’une formation à distance de trois mois, développée en partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Environ 100.000 d’entre eux ont achevé cette formation avec succès. Actuellement, les directeurs régionaux et les superviseurs provinciaux du Haut-Commissariat au Plan (HCP) mènent des entretiens individuels pour sélectionner 55.000 candidats qui suivront une formation en présentiel de deux semaines, suivie d’une visite de terrain deux jours avant le lancement officiel du recensement.

Pour garantir la crédibilité et la sécurité de l’opération, les enquêteurs seront équipés de badges officiels portant leur photo et leur numéro de carte d’identité nationale, ainsi que des casquettes avec le logo du RGPH 2024. Ils utiliseront également des tablettes électroniques contenant une application développée par les informaticiens et spécialistes des systèmes d’information géographique du HCP. Cette application inclut des itinéraires et des formulaires électroniques pour la collecte des données auprès des ménages, intégrant des règles de vérification pour assurer la cohérence et la validité des données avant leur envoi sécurisé au centre de traitement. M. Lahlimi a remercié les autorités et les partenaires impliqués pour leur rôle crucial dans la mise en place des conditions nécessaires au succès de cette opération d’envergure.