Déclaration Maroc-Émirats arabes unis: huit mois après, aucune avancée côté marocain !

Huit mois après la signature d’une déclaration ambitieuse entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis, aucun des projets promis n’a été concrétisé côté marocain.

Le 4 décembre 2023, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Président de l’État des Émirats Arabes Unis, ont signé à Abou Dhabi une déclaration ambitieuse intitulée « Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l’État des Émirats Arabes Unis ». Cette déclaration visait à rehausser les relations entre les deux pays à travers des partenariats économiques stratégiques, promettant des bénéfices mutuels et un avenir prospère pour les deux nations.

Parmi les engagements pris lors de cette déclaration, il était spécifiquement mentionné que les mémorandums d’entente concernant les projets stratégiques seraient « examinés et conclus dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de cette Déclaration ». Or, huit mois après cette signature historique, et à la date du 4 juillet 2024, aucune avancée concrète n’a été enregistrée du côté marocain.

Les secteurs visés par ces projets étaient nombreux et variés, allant des infrastructures aux énergies renouvelables, en passant par l’eau, l’agriculture, le tourisme et bien d’autres. L’intention était de créer un modèle de coopération économique innovant et équilibré, impliquant tant les secteurs publics que privés, et de renforcer les relations économiques au même niveau que les liens politiques et populaires entre les deux pays.

Cependant, malgré l’optimisme initial et les promesses faites, il semble que les engagements n’ont pas été suivis d’actions concrètes. Aucun des mémorandums d’entente promis n’a été conclu, retardant ainsi la mise en œuvre des projets structurants prévus. Les opportunités d’investissement identifiées, telles que l’extension du Train à Grande Vitesse entre Kénitra et Marrakech, le développement des aéroports, et l’aménagement des ports comme Nador West Med et Dakhla Atlantique, restent en suspens.

Les secteurs de l’eau, de l’énergie, du développement durable, et de la sécurité alimentaire, qui étaient au cœur des discussions, n’ont pas vu les avancées attendues. Les projets de transfert des eaux, de réalisation de barrages, et de développement des énergies renouvelables, y compris la production d’hydrogène vert, sont toujours à l’étape de la faisabilité, sans aucun début de réalisation concret.

Le retard accumulé dans la mise en œuvre de ces projets suscite des interrogations et des inquiétudes. Les Émirats Arabes Unis, partenaires de longue date du Maroc, pourraient voir ce manque de progrès comme un signal négatif, impactant ainsi les relations économiques entre les deux pays.

Alors que le partenariat était censé apporter une impulsion nouvelle et dynamique aux relations bilatérales, le manque d’actions concrètes du côté marocain pourrait compromettre les objectifs ambitieux fixés en décembre dernier.