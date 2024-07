Politique actionnariale de l’État : L’ANGSPE s’apprête à soumettre son plan de mise en œuvre au ministère des Finances

L’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’État et de suivi des performances des établissements et entreprises publics (ANGSPE) a tenu, le mercredi 03 juillet 2024, à Rabat, la quatrième réunion de son Conseil d’Administration.

Cette réunion, présidée par Nadia Fettah, Ministre de l’Économie et des Finances, a rassemblé les représentants de l’État, membres dudit Conseil.

Durant cette session, le Conseil d’Administration a examiné le projet de Politique Actionnariale de l’État (PAE) ainsi que son plan de mise en œuvre. Ces documents ont été proposés par l’ANGSPE et présentés par Monsieur Abdellatif Zaghnoun, Directeur Général de l’Agence.

Lire aussi | Déclaration Maroc-Émirats arabes unis: huit mois après, aucune avancée côté marocain !

Conformément aux dispositions de la loi n°82-20 portant création de l’ANGSPE, le projet de PAE sera soumis par l’autorité gouvernementale chargée de l’Économie et des Finances pour avis et recommandations auprès de l’Instance de Concertation sur la Politique Actionnariale de l’État.

Lire aussi | L’allemand TEKA Group pompe sa filiale marocaine

La Politique Actionnariale de l’État est un pilier de la réforme du secteur des Entreprises et Établissements Publics (EEP), définie par la loi-cadre n°50-21 relative à cette réforme. Ce projet structurant traduit les orientations stratégiques et les objectifs globaux de l’actionnariat de l’État, son rôle dans la gouvernance des EEP, et la manière dont cette politique sera mise en œuvre. Il vise à définir de manière claire et durable le rôle, le positionnement et le mode d’intervention de l’État en tant qu’actionnaire.