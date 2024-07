Air Arabia annonce une nouvelle ligne Tétouan-Paris CDG

La campagne aérienne low-cost Air Arabia continue d’étendre son réseau en lançant une nouvelle ligne entre Tétouan et Paris.

À partir du 27 octobre 2024, la nouvelle ligne Tétouan-Paris sera opérationnelle, offrant aux voyageurs une connexion directe entre la colombe blanche de la Méditerranée et la ville lumière. Les vols seront disponibles deux fois par semaine, chaque jeudi et dimanche, facilitant ainsi les déplacements entre ces deux destinations emblématiques.

Cette nouvelle route contribuera également au développement touristique de Tétouan, en offrant une liaison directe avec Paris. Elle deviendra ainsi la septième destination desservie par Air Arabia depuis Tétouan, renforçant l’attractivité de la région et facilitant les échanges culturels et économiques entre le Maroc et la France.

Voici les détails relatifs à cette nouvelle ligne :