Air Arabia augmente la fréquence de ses vols entre Rabat et Agadir

La compagnie aérienne Air Arabia a augmenté à partir de ce mercredi, ses vols entre Rabet et Agadir (Aller-Retour) portant le nombre de fréquences entre ces deux villes à 7 par semaine.

Cette initiative qui vient compléter les quatre vols hebdomadaires déjà existants, intervient suite à la signature récemment d’un avenant de convention entre Air Arabia et la région Souss-Massa, dans le but de répondre à la demande croissante et de contribuer au développement du tourisme national.

Dans une déclaration à la MAP, le 1er-vice-président du Conseil Régional du Tourisme (CRT) d’Agadir-Souss Massa, Abdelhak Chahli, s’est réjoui du renforcement de fréquences entre Agadir et Rabat, notant que cette initiative louable aura sans nul doute un impact positif sur la promotion de l’activité touristique interne et internationale que connait la région Souss-Massa en général et la ville d’Agadir en particulier.

Le nombre annuel de vols entre Rabat et Agadir s’élève ainsi à environ 728 vols, témoignant de l’engagement de la région à soutenir l’économie locale et à renforcer les liens entre les régions, a-t-il fait savoir.

A rappeler que la compagnie Air Arabia Maroc avait entamé en 2018 ses premiers vols internes au départ d’Agadir vers Rabat, Fès et Tanger .

Ces liaisons internes rentrent dans le cadre d’un partenariat conclu avec le Conseil régional Souss-Massa.