Air Arabia Maroc lance de nouvelles lignes d’été vers plusieurs villes européennes

La compagnie Air Arabia Maroc lance de nouvelles lignes aériennes d’été depuis les aéroports de Tanger, Oujda et de Nador, et à destination de plusieurs villes européennes.

Air Arabia Maroc proposera à ses clients, à partir du 21 juin 2023, des vols au départ de Oujda à destination de Lyon, Lille et de Montpellier (France) ainsi que des vols au départ de Tanger et à destination de Palma de Majorque (Espagne), de Cologne (Allemagne) et de Montpellier (France) à partir du 23 juin 2023, à des prix très compétitifs. Notons que la compagnie proposera également des vols au départ de Nador à destination de Francfort (Allemagne) à partir du 22 juin 2023. Air Arabia Maroc fait ainsi remarquer que ses clients pourront réserver leurs vols directs pour ces destinations, mais aussi pour une multitude d’autres villes européennes, à partir de son site web, ou soit en contactant le centre d’appels ou les agences de voyage agréées.