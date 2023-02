Aéroport Mohammed V. L’ONDA lance un appel d’offres pour la construction de centres logistiques

L’Office national des Aéroports (ONDA) a lancé un appel d’offres destiné aux opérateurs de la logistique, du transport et du fret aérien, pour la construction, l’aménagement et l’exploitation de plateformes situées au niveau de la zone logistique et fret de l’aéroport international Casablanca Mohammed V.

« L’ONDA a lancé un appel d’offres pour la sélection d’opérateurs spécialisés dans le domaine de la logistique, du transport et du fret aérien, pour la construction, l’aménagement et l’exploitation de centres logistiques d’entreposage et de manutention des biens et marchandises transportés par voie aérienne, qui exerceront leur activité au sein de la zone logistique et fret de l’aéroport international Casablanca Mohammed V », indique l’Office.