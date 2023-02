Le français Idyl au secours de sa filiale de production de Mejhoul au Maroc

Après la débandade de SOPROFEL (Société de Production de Fruits et Légumes), son principal fournisseur marocain avec lequel il entretenait également des liens capitalistiques, c’est au tour d’une filiale directe de ce spécialiste en production et commercialisation de fruits et légumes, de connaitre des jours difficiles. En effet, Riads du Tafilalet, entité dont le capital est détenu à 100% par le groupe Idyl et qui exploite une plantation de 50 hectares dans la région de Boudnib (en Oriental), vient de se déclarer en redressement judiciaire après une longue période de difficultés.

Lire aussi | Résolution du Parlement européen. L’ambassadeur de France au Maroc botte en touche

Aussi, au vu de l’incapacité de Riads du Tafilalet à honorer ses engagements financiers, le Tribunal de commerce de Casablanca, qui abrite son siège social, a accédé à la demande de son actionnaire en la mettant à l’abri momentané de ses créanciers, notamment bancaires. Il faut dire que le cycle long de la culture de dattes nécessite des investissements de long terme que l’exploitant ne commence généralement à fructifier qu’au bout d’une décennie (une fois que les plantations arrivent à maturité et atteignent un rendement satisfaisant).

Lire aussi | Quoi qu’il en coûte vs ceux qui s’en ‘’foutent’’ !

Pour l’instant rien ne filtre sur le plan de relance concocté par le management et l’actionnaire, mais au vu de l’intérêt que porte pour le Maroc le groupe français basé à Châteaurenard (localité située dans les Bouches-du-Rhône en Provence-Alpes-Côte d’Azur), lui qui s’est diversifié récemment dans la production de fruits rouges dans notre pays, un prochain renflouement des Riads Tafilalet est fort vraisemblable, d’autant plus que la maison mère avait annoncé récemment, en grande pompe, la reconversion totale en production BIO des plantations de cette palmeraie dont la première plantation remonte à 2002. Ce qui étaye une certaine vision et ambition du groupe Idyl pour les Dattes Filali (marque de Mejhoul produite par Riads Tafilalet et distribuée principalement en Europe) et pour son idylle avec la reine des dattes.