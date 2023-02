Voici le temps qu’il fera ce mardi 7 février 2023

– Temps froid avec gelée locale sur l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est, le Rif et les plaines intérieures.

– Temps passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses ou flocons de neige sur les Haut et Moyen Atlas.

– Ciel nuageux avec pluies éparses sur la région de Tanger et le Rif.

– Ciel passagèrement nuageux avec des gouttes de pluie sur les plaines nord et centre et le nord de l’Oriental.

– Quelques chasse-poussières sur l’intérieur des provinces du Sud.

– Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée et sur l’extrême sud.

– Températures minimales de l’ordre de -08/-02°C sur l’Atlas, -02/03°C sur le Rif, l’Oriental et le Sud-Est, 08/12°C près des côtes et sur les provinces du Sud et de 03/08°C partout ailleurs.

– Températures du jour en baisse.

– Mer agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le long de l’Atlantique.

Températures prévues pour aujourd’hui :