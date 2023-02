Sand to Green lève 1 million de dollars pour deployer ses activités au Maroc

L’opération vise à permettre à la startup de déployer son modèle de plantation en milieu aride au Maroc, après 3 ans de R&D. Cette levée de fonds à hauteur de 1 million de dollars (en phase d’amorçage) marque aussi l’entrée au capital de Sand to Green de différents Business Angels et de deux fonds VC, notamment le norvégien Katapult et le fonds pré-seed Catalyst Fund, spécialisé dans l’adaptation au changement climatique en Afrique. On apprend également que ces deux fonds ambitionnent d’accélérer le développement opérationnel de Sand to Green afin de préparer le déploiement à grande échelle de ses projets marocains et africains. Pour Benjamin Rombaut, CEO de Sand to Green, le but de cette levée doit confirmer les habiletés opérationnelles et d’exécution de Sand to Green tout en préparant la suite, à savoir le déploiement de milliers d’hectares de plantation en zones arides.

« Pour cela, nous devons approfondir le travail d’acculturation à cette cause qui présente de nombreux avantages : cultiver dans le désert capte du carbone, refertilise les sols, crée des habitats de biodiversité, lutte contre la déforestation, stabilise les communautés locales, tout en étant une des seules options écologiques à grande échelle pour relever les immenses défis alimentaires qui s’annoncent », assure-t-il. De son côté, Maxime Bayen, Head of Venture Building et Lead Venture Partner chez Catalyst Fund, estime que le modèle proposé par Sand to Green est non seulement ambitieux mais également extrêmement innovant dans son approche agricole et technologique. « Nous sommes convaincus que ce type de solution peut permettre une réelle transition vers une agriculture sobre, saine, durable et à grande échelle au Maroc et en Afrique. L’objectif de Catalyst Fund est de financer et d’accélérer les startups pionnières de l’adaptation au changement climatique en Afrique », précise-t-il. Pour rappel, Sand to Green, créée en avril 2022, ambitionne de reverdir les déserts par l’agroforesterie et le dessalement d’eau de mer.

