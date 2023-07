Distinction. Ford nommée constructeur automobile le plus innovant en 2023 

Le Centre of Automotive Management et PricewaterhouseCoopers GmbH, basés en Allemagne, ont désigné la firme à l’ovale bleu comme vainqueur de la catégorie après avoir examiné les innovations de 29 groupes automobiles mondiaux représentant plus de 80 marques. Au total, 1088 innovations ont été examinées au cours du processus d’évaluation des prix 2023.

Ford a été nommé «Marque généraliste la plus innovante 2023» lors de la remise annuelle des prix AutomotiveINNOVATIONS, remportant au passage les premiers prix dans les catégories «Conduite autonome et ADAS» et «Services de voiture connectée».

Ford a obtenu une note globale de 91,2 points, devant VW (82,0 points) et Toyota (64,6 points). Dans le détail, l’introduction du système avancé d’aide à la conduite mains libres de niveau 2 de Ford, BlueCruise, disponible notamment sur la Mustang Mach-E et avec une approbation réglementaire pour une utilisation sur le réseau autoroutier en Grande-Bretagne depuis avril dernier, a aidé Ford à remporter la catégorie «Conduite autonome et ADAS» sur la voie de la récompense globale. Le système Pro Trailer Hitch Assist du F-150 a également reçu une mention spéciale.

Aussi, la navigation basée sur le cloud SYNC 4 sur la Ford Focus a constitué une innovation marquante qui a placé Ford en tête de la catégorie «Connected Car Services», tandis que l’entreprise a aussi obtenu de bons résultats dans les deux autres catégories, en prenant la deuxième place dans les catégories «Electric Drive» et «Interface and Connectivity». «Tout au long de nos 120 ans d’histoire, nous avons constamment innové, en produisant des véhicules et des technologies qui tiennent compte des besoins de nos clients», a déclaré Silke Seitz.

Et la Directrice de la division Digital Products Europe d’ajouter : «l’industrie automobile évolue aujourd’hui à un rythme jamais vu auparavant, c’est pourquoi le fait d’être reconnu pour notre innovation actuellement est un moment de fierté et un témoignage de l’agilité, de la capacité et de l’ambition permanente de l’entreprise». Rappelons que ces prix ont été remis lors d’un événement organisé le 13 juillet 2023 à Francfort-sur-le-Main, l’organisation fêtant ses 11 ans de reconnaissance de l’innovation dans l’industrie automobile.