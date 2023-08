Gabon. Le Général putschiste Brice Clothaire Oligui Nguema, lauréat de l’Académie royale militaire de Meknès

A la tête de la Garde Républicaine du Gabon, Oligui Nguema s’est imposé comme une figure influente et puissante dans l’appareil sécuritaire du pays. Voici cinq choses à savoir sur l’homme qui a renversé Ali Bongoet qui pourrait jouer un rôle clé dans les développements à venir.

L’instigateur du coup d’État en cours au Gabon est issu des cercles influents et doté d’un rôle central dans l’évolution politique de sa nation. Il est également actif dans le domaine des affaires.

Fils d’un Officier Général gabonais, Brice Clothaire Oligui Nguema a choisi très tôt la voie militaire en rejoignant la Garde Républicaine du Gabon. Sa formation à l’académie royale militaire de Meknès au Maroc et son expérience au sein du Centre d’entraînement commando en forêt équatoriale du Gabon ont rapidement attiré l’attention de la hiérarchie militaire. Il a notamment servi en tant qu’aide de camp d’Omar Bongo jusqu’à sa disparition en 2009.

Après l’accession au pouvoir d’Ali Bongo, Brice Clothaire Oligui Nguema a été déployé en tant qu’attaché militaire à l’ambassade du Gabon au Maroc, puis au Sénégal. Cette période a été considérée par certaines sources comme un exil, marquant un éloignement temporaire de la scène politique gabonaise.

LAprès le retour d’Ali Bongo suite à un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) en 2018, Oligui Nguema a été rappelé au Gabon pour prendre la tête de la Direction Générale des Services Spéciaux (DGSS), le service de renseignement de la Garde Républicaine. Six mois plus tard, il a été promu à la tête de la Garde Républicaine, où il a entrepris des réformes visant à renforcer l’appareil sécuritaire et à assurer la stabilité du régime.

Le général Oligui Nguema a renforcé la protection rapprochée d’Ali Bongo et a mis en place la Section des Interventions Spéciales (S.I.S), une unité spéciale placée sous l’autorité directe du président. Il a élargi cette unité, composée d’environ 300 éléments, avec une centaine de tireurs de précision, démontrant ainsi son engagement envers la sécurité présidentielle.

Outre son rôle dans le domaine militaire, Oligui Nguema est également actif dans le secteur des affaires. Des enquêtes ont révélé qu’il possède plusieurs propriétés aux États-Unis d’une valeur de plus d’un million de dollars. En 2018, il a acquis une propriété à Silver Spring, dans le Maryland, pour 447.000 dollars en espèces.