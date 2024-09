Groupe Alliances. La fabuleuse remontada d’Alami Lazraq

Alliances Développement Immobilier se porte désormais comme un charme. En l’espace d’une année, le cours de l’action d’Alliances a presque triplé, illustrant la remarquable remontée du groupe fondé par Alami Lazraq, qui 8 ans auparavant avait frôlé la faillite. Le groupe renoue avec la croissance. La capitalisation boursière d’Alliances dépasse désormais les 6,3 milliards de DH, en corrélation avec l’amélioration des indicateurs financiers de l’entreprise.

Avec une augmentation de 21 % de son chiffre d’affaires consolidé cumulé au 30 juin 2024 (atteignant 1,2 milliard de DH contre 1,003 milliard de DH), une réduction de 37 % de son endettement net du groupe (se situant à 1,3 milliard de DH au 30 juin 2024 contre 2,2 milliards de DH au 30 juin 2023), et un carnet de commandes solide, la crise semble définitivement derrière Alliances Développement Immobilier (ADI), comme le montrent ses résultats du premier semestre de cette année.

Des résultats financiers impressionnants

Avec cette performance, le groupe d’Alami Lazraq poursuit sa dynamique de croissance comme celle de l’année dernière au bout de laquelle ADI a affiché une croissance significative et de sa rentabilité. Le groupe a réalisé en effet en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 2,017 milliards de DH contre 1,6 milliards de DH en 2022, soit une progression de 26%. Le résultat net consolidé a atteint 242 millions de DH, en hausse de 39 % par rapport à 2022. La marge brute de 2023 a progressé de 31 % pour s’établir à 599 millions de DH et l’endettement net du groupe a diminué de 20 %, se situant à 1,7 milliard de DH au 31 décembre 2022, une baisse de 400 millions de DH, la plus importante parmi les immobilières cotées. Résultat des courses : ADI a distribué son premier dividende depuis 10 ans après avoir procédé au paiement de la première échéance de la dette privée de 313 millions de DH.

Au 31 décembre 2023, le nombre total d’unités en cours de production s’élevait à 5 582 unités, contre 5 224 unités au 31 décembre 2022 soit une croissance de 7%. Ce qui a permis à Alliances de concrétiser la prévente de 1.074 unités au deuxième trimestre 2024, en progression de 29% par rapport à la même période de 2023. Les préventes du 1er semestre 2024 s’établissent à 2.351 unités, contre 1.829 unités au 1er semestre 2023, en hausse de 29%. Au 30 juin 2024, le Groupe dispose d’un carnet de commandes s’élevant à 7.504 unités pour une VIT sécurisée de l’ordre de 3,6 milliards de DH. La reprise de la production se confirme au deuxième trimestre 2024. Le nombre total d’unités en cours de production s’élève à 6.205 unités au 1er semestre 2024.

Des perspectives prometteuses

Il faut dire que les perspectives demeurent plus que favorables pour le groupe Alliances qui, dans le cadre de la promotion gouvernementale du moyen standing, est en cours d’autorisation d’un projet de 41,5 hectares à Dar Bouazza où il devrait développer un programme important destiné à la classe moyenne sous la marque « Alliances Résidences ». Parallèlement, ADI finalise la discussion pour reprendre tout ou une partie des 90 hectares à Akenza, portée par le Ft Domus (Fonds de titrisation qui a permis de restructurer une partie de la dette privée du Groupe ADI).

De même, à partir de l’année prochaine, le Groupe devrait développer une offre moyen standing à Marrakech avec le projet « Jnane Riad Marrakech ».

Sur le segment du haut standing, il est réputé pour sa forte présence à Marrakech et à Casablanca à travers sa marque de haut de gamme, Alliances Résidences, lancée en 2021. Le premier projet commercialisé par le promoteur sous cette enseigne est « Les Résidences Riad Marrakech ». Celui-ci est intégré dans une zone touristique et golfique en plein essor et se compose d’appartements et de lots de villas avec une superficie minimale de 300 m2 et une fourchette de prix démarrant à 500.000 DH.

A noter que dans le segment haut standing, ADI devrait reprendre sa dynamique avec bientôt le lancement prévu d’un nouveau projet à Marrakech, établi sur un site aménagé par le promoteur lui-même, et la poursuite du développement du projet Al Maaden, « Médina 2 », composé de 100 villas portées par « Alliances Créations ».

Un plan de sauvetage qui a porté ses fruits

Pourtant, peu de personnes croyaient en la capacité du groupe à se redresser. Alors, comment Alami Lazrak a-t-il réussi à opérer une remontée spectaculaire après que son groupe ait été suspendu de la Bourse de Casablanca en 2016 ?

Il faut dire qu’à cette époque, Alliances traverse une grave crise financière, avec une dette colossale de près de 8,5 milliards de DH. Mais, pour surmonter cette situation, le fondateur Mohamed Alami Nafakh-Lazrak a sollicité l’aide d’Ahmed Ammor pour redresser la société.

Sous la direction de cet expert-comptable et ancien directeur financier de Royal Air Maroc (RAM), un ambitieux plan de redressement est mis en place. Celui-ci repose sur la réalisation de plusieurs dations, réduisant la dette de plus de 8 milliards de DH en 2015 à 2 milliards de DH fin 2018. Le plan inclut également une restructuration de la dette privée avec l’émission de nouvelles obligations sur 10 ans, assorties d’une période de grâce de 3 ans. En parallèle, le groupe met en œuvre une série de mesures de réduction des coûts pour alléger ses charges structurelles et retrouver une rentabilité.

En 2019, Mohamed Alami Nafakh-Lazraq reprend les rênes du groupe en tant que PDG, avec Ahmed Ammor comme Conseiller du Président. Cette année-là, le groupe enregistre un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards de DH et un résultat net de 302 millions de DH.

Cependant, la pandémie de Covid-19 perturbe les performances du groupe en 2020. Malgré cette difficulté, à partir de 2021, Alliances renoue avec la croissance. La société bénéficie de son repositionnement stratégique vers des projets de lotissement, qui requièrent moins de capital et sont moins sensibles à l’inflation.

En février 2022, la direction d’Alliances dévoile son plan de développement pour la période 2022-2025. Ce plan repose sur une vingtaine de projets dont le foncier est déjà acquis et les autorisations obtenues. Il prévoit un potentiel significatif pour les quatre années suivantes, avec un objectif de chiffre d’affaires cumulé dépassant 8 milliards de DH et un résultat net cumulé supérieur à 1 milliard de DH.

À la fin de 2022, le groupe clôture l’année avec un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de DH et un résultat net de 174 millions de DH, atteignant les objectifs fixés pour la première année de son plan de développement.

Aujourd’hui, dans le microcosme économique, Alliances Développement Immobilier est souvent mentionné comme un modèle en matière de redressement de grands groupes. Cependant, son directeur général, Omar Lazraq, reste vigilant pour garantir le respect du nouveau plan stratégique présenté en 2022, qui a largement contribué à ce succès. Il n’est donc pas surprenant qu’au sein d’Alliances, on discute déjà de l’après-2025.