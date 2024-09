CDG Capital renforce à nouveau son capital pour consolider sa position sur le marché

La filiale de la Caisse de Dépôt et Gestion (CDG) a récemment injecté 100 millions de DH dans son capital. Cette opération, la deuxième en l’espace de 3 ans et demi, marque une étape clé dans le cadre de sa stratégie de développement.

Fondée en 2006 pour regrouper toutes les activités liées aux marchés financiers sous l’égide de la Caisse de Dépôt et Gestion, le bras financier de l’État, CDG Capital a joué un rôle actif dans le développement des marchés financiers et la promotion des bonnes pratiques en matière de gestion de l’épargne nationale. Elle a récemment été recapitalisée à hauteur de 100 millions de DH, après une augmentation de capital de 150 millions de DH en 2020.

Une transformation stratégique

Aujourd’hui, face à un contexte national marqué par une dynamique de croissance soutenue, CDG Capital a repensé son modèle économique qui consiste à présent à transformer l’épargne mobilisée auprès des institutions financières en investissement long terme pour soutenir les stratégies publiques dans la concrétisation des projets structurants ayant un impact socio-économique positif pour la nation.

A fin juin 2024, CDG Capital réalise un PNB consolidé de 197 millions de DH (contre 112 millions de DH une année auparavant), porté par la bonne performance des activités de marché dans un contexte de taux favorable. Les actifs sous gestion et les actifs en conservation se renforcent respectivement de 12,2% à 216 milliards de DH et de 11,9% à 537 milliards de DH à fin juin 2024, grâce à la bonne dynamique commerciale.

Présidée par Khalid Safir (directeur général du groupe CDG), et dirigée par Mehdi Bouriss, CDG Capital compte parmi les membres de son conseil d’administration Latifa Echihabi, ancienne secrétaire générale du ministère de l’Industrie, et Nouaman Al Aissami, directeur adjoint à la direction du Trésor et des Finances extérieures, ainsi qu’administrateur du fonds Africa 50.