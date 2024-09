Le gouvernement introduit le système de validation des acquis d’expérience professionnelle

Le gouvernement lance enfin le système de validation des acquis d’expérience professionnelle (VAEP) dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle, après plusieurs expérimentations. Ce concept, largement adopté depuis longtemps dans 20 pays de l’Union Européenne, vise à reconnaître les compétences acquises sur le terrain.

De nombreux travailleurs ont acquis des compétences précieuses directement sur le terrain, mais se trouvent souvent pénalisés dans leur progression professionnelle faute de diplômes correspondants. Pour remédier à cette situation, un système de VAEP a été instauré. Bien que ce dispositif soit bien établi en Europe, au Maroc, il en est encore à ses débuts.

Depuis 2008, des initiatives ponctuelles ont eu lieu dans les secteurs du BTP, du textile-habillement et du tourisme, sur demande de la FNBTP, de l’AMITH et de la FNIH. Ces actions ont permis de reconnaître les compétences des professionnels concernés, facilitant leur retour à la formation et leur promotion, et visant à améliorer la compétitivité des entreprises. Cependant, malgré la reconnaissance de ces formations, les certifications obtenues ne permettent pas encore de reprendre des études.

Conformément aux recommandations des premières Assises de la formation professionnelle, qui s’étaient tenus du 31 octobre au 1er novembre 2006, la validation des acquis de l’expérience professionnelle a été intégrée dans un projet de loi. Prévue depuis 2019 dans la loi sur l’organisation de la formation continue, la mise en place du cadre légal de la VAEP attend toujours ses textes d’application, et le gouvernement doit encore négocier avec la CGEM sur la gouvernance du dispositif.

Lancement des programmes de validation

En attendant, le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences a décidé de multiplier les programmes de VAEP. En collaboration avec l’OFPPT et les partenaires interprofessionnels, ce programme vise à reconnaître et valoriser les métiers.

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire a été le premier à lancer le programme « KAFAA » de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). Son objectif est de certifier 7 550 professionnels d’ici 2026, avec un premier objectif de 1 100 certifications pour 2024, couvrant des métiers essentiels tels que l’accueil, la restauration et l’hébergement.

D’autres secteurs, tels que le BTP, le textile-habillement et l’automobile, se préparent également à déployer des programmes similaires.