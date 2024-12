La Facilité Investissements pour l’emploi (IFE) annonce un appel à projets pour janvier 2025

La Facilité Investissements pour l’emploi (IFE) se prépare à lancer un nouvel appel à projets au Maroc dès janvier 2025.

Cette initiative vise à encourager la création d’emplois dans le secteur privé tout en renforçant les dispositifs de protection sociale. L’appel à projets est ouvert à une large variété d’entités, incluant les entreprises privées, les organisations publiques et les associations à but non lucratif.

Les projets retenus pourront bénéficier de subventions de cofinancement allant de 650 000 à 10 millions d’euros, à condition qu’ils soient encore à l’état de planification et qu’ils présentent une viabilité opérationnelle et financière raisonnable. L’IFE accorde une préférence aux projets combinant la création d’emplois et des mesures de protection sociale renforcées.

Lire aussi | Une enveloppe de 14 milliards de dirhams pour booster l’emploi en 2025

Ces mesures peuvent inclure l’amélioration des prestations sociales offertes aux employés et à leurs familles, comme des assurances maladie ou accident supplémentaires et des régimes de retraite. Elles peuvent également inclure la formalisation des statuts des travailleurs en situation d’emploi informel ou la promotion de l’emploi des femmes et une transition équitable vers une économie plus respectueuse du climat.

En plus des subventions, l’IFE propose un cofinancement temporaire pour la mise en place de dispositifs complémentaires de protection sociale. Ces initiatives, qui doivent dépasser les normes légales minimales, incluent des assurances maladie ou chômage complémentaires. Elles peuvent aussi concerner la création d’infrastructures sociales telles que des jardins d’enfants, des centres de soins de santé, ou encore l’adaptation des lieux de travail pour les personnes en situation de handicap. Toute autre mesure sociale innovante pour améliorer le bien-être des employés est également éligible.

Lire aussi | « A Chance to RESET » : Trois ans de partenariat fructueux pour l’emploi des jeunes au Maroc

Le processus de candidature se déroulera en deux étapes principales. Une présélection basée sur des notes conceptuelles soumises en ligne sera suivie d’une évaluation approfondie des propositions de projets détaillées pour les candidats retenus. Les critères de sélection et des informations complémentaires seront publiés sur le site internet de l’IFE : invest-for-jobs.com. Un service d’assistance sera également disponible pour répondre aux questions concernant le processus de candidature et le financement des dispositifs de protection sociale.

La Facilité Investissements pour l’emploi est un mécanisme d’investissement mis en place par la KfW Banque de Développement dans le cadre de l’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Cette initiative opère sous la marque Invest for Jobs et vise à promouvoir des solutions innovantes pour l’emploi dans les pays partenaires.