Maroc : Lancement de la 5G en préparation à la CAN 2025 et au Mondial 2030

Le Maroc s’apprête à lancer la 5G en préparation de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030, a annoncé Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique. Objectif : renforcer l’infrastructure numérique nationale, avec une couverture ciblée de 25% de la population d’ici 2026 et 70% d’ici 2030.

La décision stratégique de lancer la 5G au Maroc va permettra aux villes hôtes de bénéficier d’une couverture totale, garantissant des connexions à haut débit pour ces événements sportifs majeurs.

Dans ce cadre, le gouvernement ambitionne de connecter 6 300 structures administratives publiques à la fibre optique et d’équiper 5,6 millions de foyers d’ici 2030. Ces efforts visent également à réduire les inégalités territoriales en matière d’accès aux services numériques, notamment dans les zones montagneuses.

En 2023, les investissements dans la transformation numérique ont dépassé 8,4 milliards de dirhams, reflétant l’engagement du gouvernement et des opérateurs télécoms. La stratégie nationale met l’accent sur des secteurs clés tels que l’industrie, la santé et l’éducation, tout en attirant les investissements étrangers et renforçant l’attractivité du Maroc en tant que hub technologique régional.

Le déploiement de la 5G devrait aussi stimuler la création d’emplois et le développement des compétences techniques locales, tout en modernisant les infrastructures publiques et privées. Par cette initiative, le Royaume entend améliorer la compétitivité économique et le cadre de vie des citoyens, tout en positionnant le numérique au cœur de son développement.