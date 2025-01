Marrakech. La famille Benabbés-Taârji rachète l’hôtel de charme «Les Deux Tours»

La famille Benabbés-Taarji, bien connue pour sa co-propriété du Groupe Tikida aux côtés de Guy Marrache, vient d’acquérir l’hôtel de charme « Les Deux Tours » à Marrakech, établissement qui appartenait jusqu’alors à la famille Boccara.

Cette acquisition a été réalisée à travers la holding familiale Dar Taarji SA, qui gère les actifs de la famille. La transaction a eu lieu à la fin du mois de novembre, mais les détails financiers de l’opération restent pour l’heure confidentiels.

Lire aussi | L’égyptien Pickalbatros s’empare de l’emblématique complexe Palmeraie Resort de Marrakech

Dar Taarji SA est une holding discrète mais ambitieuse, qui se concentre principalement sur l’hôtellerie de charme. Son objectif est de constituer un portefeuille de boutiques hôtels de luxe, à forte identité et notoriété, une approche différente et complémentaire de celle du Groupe Tikida, dont le développement passe par des partenariats avec de grands opérateurs touristiques et hôteliers européens tels que RIU, TUI ou Robinson Club. Le modèle économique de Dar Taarji SA se distingue par une logique patrimoniale, visant à préserver et à développer son patrimoine hôtelier sur le long terme. La holding est d’ailleurs en pourparlers pour l’acquisition d’autres hôtels de charme, qu’elle prévoit de gérer directement avec un staff dédié.

Cette nouvelle phase de développement est pilotée par Youssef Benabbés-Taarji, petit-fils du co-fondateur du Groupe Tikida, fondé en 1973. Ce groupe a d’abord développé son activité dans le secteur des voyages, puis dans celui des transports touristiques (terrestre et aérien). Aujourd’hui, le Groupe Tikida, co-présidé avec Guy Marrache, est principalement impliqué dans le développement hôtelier et dans diverses activités touristiques et de loisirs. Le groupe possède actuellement un portefeuille de plus de 6.500 lits et 12 établissements, principalement répartis entre Marrakech, Agadir et Taghazout.

Lire aussi | 2025, l’année du grand retour des touristes chinois au Maroc ?

Quant à l’hôtel « Les Deux Tours », il fut fondé par feu Charles Boccara, architecte franco-tunisien, qui conçut les plans de l’établissement. L’histoire des Deux Tours commence véritablement en 1998, lorsque l’hôtel s’installe comme une maison d’hôtes élégante et raffinée, unique dans son genre. À partir de l’an 2000, la destination Marrakech connaît un véritable essor, attirant l’attention de nombreux journalistes, notamment français, qui sont fascinés par les nouveaux concepts hôteliers de la ville. Les riads et hôtels de charme connaissent un succès croissant, et c’est grâce à son style distinctif que l’hôtel « Les Deux Tours » a rapidement gagné en notoriété, notamment par le biais de la presse spécialisée.

Mathieu Boccara, son fils, quant à lui, a grandi à Casablanca avant de partir en France pour étudier l’architecture. Après avoir obtenu son diplôme, il revient au Maroc, où il commence sa carrière dans de grandes agences d’architecture à Casablanca. Quelques années plus tard, dans les années 1970, il décide de s’installer définitivement à Marrakech, où il passera le reste de sa carrière, contribuant activement au développement architectural de la ville. Son œuvre la plus marquante demeure l’hôtel « Les Deux Tours », qui est devenu au fil des années un symbole du raffinement et de l’élégance à Marrakech. Mathieu Boccara a joué un rôle déterminant dans la montée en gamme de cet établissement et son épanouissement.

Ainsi, avec cette acquisition, la famille Benabbés-Taarji ambitionne de se diversifier dans l’hôtellerie « boutique de luxe », poursuivant une vision patrimoniale à long terme, tout en mettant un accent particulier sur la préservation et l’enrichissement du patrimoine hôtelier marocain.