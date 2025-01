Kings World Cup: le Maroc s’offre l’Ukraine et affronte le Japon dans « Last Chance »

La sélection marocaine inflige un retentissant revers (9-2) à son homologue ukrainienne pour son deuxième match à la Kings World Cup Nations de football à 7, disputé samedi à la KL Arena à Milan, en Italie.

Les joueurs marocains répondent de la plus belle des manières pour se racheter de l’affront subi face à la Colombie lors de la première rencontre (1-4). Surtout, il ne faut pas décevoir leurs supporters qui mettent une ambiance de feu dans la salle.

Les coéquipiers de Nadir Louah, l’homme en forme de l’équipe nationale, n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires, en se montrant plus combattifs et mieux organisés que contre les Cafeteros. Ils ont maintenu une pression permanente sur les Ukrainiens, en développant des combinaisons parfaitement exécutées et des gestes techniques spectaculaires.

Au prochain tour de la compétition, appelé « Last Chance » mettant aux prises les sélections totalisant une victoire et une défaite, le Maroc donnera la réplique au Japon pour une place en quarts finale.

La Kings World Cup Nations 2025 jouit d’une grand publicité sur les réseaux sociaux, en profitant de la célébrité des influenceurs représentant les pays participants et du parrainage d’anciennes stars mondiales, comme Kaka, Iker Casillas, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, entre autres.

Depuis sa création en 2022 par l’ancien joueur du FC Barcelone Gerard Piqué, la Kings League s’est imposée comme un concept révolutionnaire du football. Avec ses règles innovantes et son approche dynamique, elle a su séduire un public jeune et connecté.

Les matchs, joués en deux mi-temps de 20 minutes, se distinguent par des éléments spectaculaires, soit les « cartes secrètes », offrant aux entraîneurs des options stratégiques inédites, telles que doubler le score d’un but ou exclure temporairement un joueur adverse.

Il y a aussi les « pénalités présidentielles », où les présidents des équipes peuvent tirer eux-mêmes un penalty, ajoutant une touche d’humour et de suspense. Ces particularités, combinées à un esprit de compétition et de spectacle, ont redéfini les codes du football traditionnel.