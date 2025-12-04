Le fonds d’investissement Capmezzanine II poursuit sa liquidation

Quelques mois après avoir vendu la participation de Capmezzanine I SCR dans l’acteur de la mode féminine Folly Fashion, CDG Capital Private Equity se défait d’une autre participation.

Le bras armé du groupe CDG dans les métiers du capital-investissement vient de sortir du capital de TRAREM Afrique six ans après y avoir pris pied.

Cette fois-ci, c’est l’autre fonds d’investissement Capmezzanine II SCR géré également par CDG Capital Private Equity qui est concerné par cette opération qui vient accélérer le process de liquidation de ce véhicule créé en juillet 2015 avec la participation d’investisseurs institutionnels de renom, tels Caisse de Dépôt et de Gestion et la Banque Européenne d’Investissement. Il faut dire, que Capmezzanine II SCR est entré en phase de désinvestissement depuis cinq ans, ce qui explique que le gestionnaire cherche à céder les dernières lignes de son portefeuille comme TRAREM Afrique ou encore Maymana (traiteur de luxe et exploitant d’un réseau de pâtisserie haut de gamme) dont le dossier est déjà confié à une banque d’affaires de la place pour accompagner le désengagement de Capmezzanine II SCR.

Fondée en 1957, TRAREM Afrique est une société industrielle opérant dans la conception et la fabrication de mobilier et de produits pour l’aménagement des espaces professionnels. Cette société a également signé des contrats de distribution avec des marques internationales de premier plan comme Herman Miller et Interstuhl. En 2022, la PME contrôlée par la famille Bennis avait réalisé un chiffre d’affaires de 105 millions de dirhams contre près de 90 millions de dirhams à la veille de l’ouverture de capital à Capmezzanine II SCR.