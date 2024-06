Le groupe Holmarcom hausse sa participation dans le capital du Crédit du Maroc

Le groupe Holmarcom a finalisé l’acquisition de la totalité de la participation de Crédit Agricole S.A. dans le capital de Crédit du Maroc. Il a donc acquis la tranche résiduelle de 15% des actions détenues par Crédit Agricole S.A. dans Crédit du Maroc, portant ainsi la participation du groupe marocain à 78,7% du capital de Crédit du Maroc.

Après l’acquisition, à travers sa holding Holmarcom Finance Company et sa filiale AtlantaSanad Assurance, d’une première tranche de 63,7% du capital de Crédit du Maroc en décembre 2022, le groupe Holmarcom, via Holmarcom Finance Company, a procédé à l’acquisition de la seconde tranche de la participation détenue par Crédit Agricole S.A. dans Crédit du Maroc, portant sur 15% du capital et des droits de vote de la banque.

La transaction portant sur cette seconde tranche intervient, comme convenu, 18 mois après la réalisation de la cession de la première tranche de 63,7% du capital de Crédit du Maroc, précise le groupe. Ce dernier détient désormais 78,7% du capital de la Banque (65,9% par Holmarcom Finance Company et 12,8 % par AtlantaSanad).

Lire aussi | Startupper by TotalEnergies : Lancement de l’Édition 2024

Toujours est-il que le groupe Holmarcom s’est fixé des objectifs de croissance ambitieux pour Crédit du Maroc. A ce titre, il a opéré un repositionnement stratégique et doté la banque d’un plan de développement qui se structure principalement autour d’une nouvelle politique marketing et commerciale portée, notamment par un programme de transformation digitale et de refonte des offres et parcours proposés à la clientèle. Selon le groupe, la progression des performances commerciales et des indicateurs financiers de la Banque, lors de ces derniers mois, témoigne de la pertinence des choix stratégiques adoptés et de l’adhésion des collaborateurs à la nouvelle dynamique instaurée et aux changements insufflés.