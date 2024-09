Le Maroc lorgne la deuxième plateforme de l’industrie automobile en Chine

Le Maroc se déploie dans tous les sens pour attirer les investissements industriels chinois. Pour ce faire, Aziz Akhannouch s’est rendu dans la province d’Anhui, considérée comme la deuxième plateforme du pays en termes de production et d’exportation d’automobiles.

En marge de sa participation au Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), le chef de gouvernement a effectué, vendredi 6 septembre, le déplacement à Hefei, chef-lieu de la province, où il a eu des entretiens avec les hauts responsables locaux et des opérateurs économiques chinois de premier rang.

Grâce à un Produit intérieur brut (PIB) de 700 milliards de dollars, Anhui et ses plus de 60 millions d’habitants connaissent l’une des croissances économiques les plus dynamiques en Chine, notamment dans le secteur automobile.

Elle abrite surtout deux constructeurs nationaux, en l’occurrence Chery Automobile (basé à Wuhu) et Anhui Jianghuai Automobile (JAC, basé à Hefei), aux côtés d’Anhui Ankai Automobile, un des premiers fabricants chinois d’autobus et d’autocars.

En accueillant le chef du gouvernement et la délégation l’accompagnant, le Secrétaire du Parti communiste chinois (PCC) à Anhui, Liang Yanshun, n’a pas manqué de souligner l’intérêt «sans précédent» que portent les entreprises chinoises pour le Maroc, en particulier celles de la province d’Anhui, «motivées par le positionnement stratégique du Royaume comme plateforme stable de production compétitive et décarbonée».

Pour convaincre ses interlocuteurs de venir s’implanter dans le Royaume et tirer profit des avantages qu’il offre, Aziz Akhannouch n’avait pas besoin de grand discours. Il devait simplement rappelé «la forte croissance» des investissements chinois au Maroc, et à juste titre dans ledit secteur automobile.

Une gigafactory de batteries électriques portée par l’entreprise Gotion est en cours de réalisation à Kénitra. La liste non exhaustive comporte aussi le projet de production de matériaux pour batteries électriques porté par la JV CNGR et Al Mada, à Jorf Lasfar.

En outre, le chef de gouvernement a cité l’usine de pneumatiques de dernière génération de l’entreprise Sentury et l’unité de production de cathodes pour batteries électriques du groupe BTR, toutes deux en cours de construction au sein la Cité Mohammed VI Tanger Tech.