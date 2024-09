Perturbations météo : suspension des cours dans des provinces du Sud-Est du Maroc

A peine la nouvelle saison lancée, les élèves ont été priés de rester chez eux dans des provinces du Sud-Est du Maroc, en raison des fortes intempéries attendues ce week-end dans cette région et devant s’étendre aux provinces du Sud.

Les fermetures d’écoles sont prises à l’initiative des délégations provinciales d’Education nationale ou individuellement par des établissements scolaires, dans le souci d’éviter tout drame avec les subites montées de crues.

De plus, selon des sources locales, des comités de veille sont installées à Tinghir, Ouarzazate, Zagora, Tata et Ouarzazate pour suivre la situation, d’autant que la Direction générale météorologie (DGM) vient de confirmer les craintes dans un bulletin d’alerte actualisé.

La DGM annonce «de très fortes averses orageuses (80-150 mm), accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orages» de vendredi à 16H00 à dimanche à 23H00 à Zagora, Tinghir, Errachidia, Ouarzazate et Tata.

Le même phénomène (60-90 mm) est attendu à Assa-Zag et Es-Semara, samedi de 10H à 23H. De même, des averses orageuses (30-60 mm) intéresseront Figuig, Taroudant, Midelt, Azilal et Al Haouz de vendredi à 16H à dimanche à 23H, ainsi que Guelmim, Sidi Ifni et Tiznit, samedi de 13H à 23H.

Les régions désertiques et sahariennes du Maroc sont touchées, depuis fin août 2024, par un phénomène naturel rarissime dû à la montée exceptionnelle vers le nord du front intertropical (FIT), un des principaux systèmes météorologiques influençant le climat des zones tropicales et subtropicales.

Confrontées à un stress hydrique chronique, accentuée par la forte sécheresse des dernières années, ces régions devraient recevoir, selon les prévisions, des quantités de pluies jamais enregistrées depuis des décennies.