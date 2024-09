Le Marrakech Air Show 2024 placé sous le signe de l’excellence et de l’innovation

Le Marrakech Air Show, l’un des événements majeurs de l’aéronautique en Afrique, revient pour sa 7ème édition du 30 octobre au 2 novembre 2024.

Organisé à la base aérienne militaire de Marrakech, ce salon international dédié à l’aéronautique et au spatial est le fruit d’une collaboration entre le Ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Administration Nationale de la Défense et MEDZ, filiale de la Caisse de dépôt et de Gestion.

Lancé en 2008, le Marrakech Airshow n’a cessé de gagner en importance. Cet événement témoigne du positionnement stratégique du Maroc en tant que plateforme industrielle de premier plan dans les secteurs de l’aéronautique, du spatial et de la défense. Avec ses infrastructures de classe mondiale et ses investissements dans la technologie, le Maroc s’affirme comme un hub incontournable pour ces industries.

Sous les Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Marrakech Airshow est devenu une plateforme d’échanges et de collaboration pour les acteurs mondiaux de l’aéronautique. Cette nouvelle édition promet de nombreuses opportunités d’affaires, avec un accent mis sur l’innovation et les nouvelles technologies.

L’industrie aéronautique marocaine, développée au cours des deux dernières décennies, affiche un fort potentiel. Aujourd’hui, plus de 147 entreprises du secteur sont implantées au Maroc, générant plus de 20 000 emplois. Le pays bénéficie également d’un taux d’intégration de 40%, l’un des plus élevés au monde.

L’édition 2024 du salon occupera une surface de 12 500 m² et réunira 300 exposants ainsi que plus de 75 délégations officielles. Des démonstrations aériennes spectaculaires et une programmation riche en conférences sur les tendances émergentes et les défis actuels du secteur sont prévues. Un espace sera également dédié aux start-ups et aux projets de recherche, mettant en lumière l’importance de l’innovation et des technologies de pointe.

Les enjeux de la transition énergétique et de la mobilité durable seront également au centre des discussions, soulignant l’importance de ces questions pour l’avenir du secteur aéronautique.