AstraZeneca inaugure un nouveau bureau à Casablanca Finance City

AstraZeneca, géant mondial de l’industrie pharmaceutique, célèbre son 25e anniversaire en inaugurant un nouveau bureau à Casablanca Finance City (CFC) le 19 septembre.

Cet événement a marqué un jalon important dans la présence de l’entreprise au Maroc et dans la région du Maghreb et du Proche-Orient (NEMAG). La cérémonie d’inauguration a été suivie d’une réception officielle à l’Hôtel Le Casablanca.

Depuis sa création en 1999, suite à la fusion d’Astra AB et de Zeneca Group PLC, AstraZeneca s’est positionnée à la pointe de la recherche médicale et pharmaceutique, avec pour mission de transformer la vie des patients à travers des médicaments innovants. L’entreprise, présente dans plus de 100 pays avec plus de 83 500 employés, se distingue par sa contribution majeure à la science et à la santé mondiale.

Rami Scandar, président d’AstraZeneca pour la région du Proche-Orient et du Maghreb, a souligné l’importance de cette nouvelle étape au Maroc. « Ce nouveau bureau représente notre engagement à investir sur le marché marocain. Au cours des 25 dernières années, nous avons réalisé des progrès significatifs dans le secteur de la santé, et nous continuerons à renforcer nos partenariats pour améliorer les soins aux patients », a-t-il déclaré.

AstraZeneca s’illustre particulièrement dans la lutte contre le cancer en Afrique. L’entreprise a récemment lancé le programme « Cancer Care Africa », en collaboration avec la Fondation Lalla Salma, visant à améliorer l’accès aux soins pour 35 000 patients au Maroc. Ce programme s’inscrit dans une série d’initiatives visant à révolutionner le diagnostic et le traitement du cancer sur le continent.

Parmi les autres partenariats stratégiques de l’entreprise, un protocole d’accord avec la Fondation Mohammed VI pour la Science et la Santé a pour objectif d’améliorer le diagnostic précoce du cancer du poumon grâce à l’intelligence artificielle (IA). AstraZeneca a également signé un autre accord avec le groupe Akdital pour établir des Centres d’Excellence, mettant en avant l’innovation numérique dans le parcours de soins des patients.

Ti Hwei How, vice-président international de l’oncologie chez AstraZeneca, a souligné l’ambition de l’entreprise de transformer la lutte contre le cancer. « Nous visons à éliminer le cancer en tant que cause de décès. Avec notre large portefeuille et nos avancées technologiques, nous cherchons à offrir des solutions à un plus grand nombre de patients, notamment dans les pays à revenu faible et intermédiaire », a-t-il affirmé.

Le nouveau bureau de Casablanca, conçu dans une optique de durabilité, témoigne également de l’engagement d’AstraZeneca à intégrer la protection de l’environnement dans ses activités, tout en soutenant le système de santé marocain. Parmi les initiatives récentes, le Partenariat pour la durabilité et la résilience des systèmes de santé (PHSSR) vise à améliorer l’écosystème de santé local. Ces efforts s’alignent avec la vision du gouvernement marocain en matière de santé, renforçant la mission d’AstraZeneca d’améliorer l’accès aux soins et l’innovation sur le continent africain.