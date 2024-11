L’Office des Changes et la CGEM conviennent d’un cadre pour l’échange de données

L’Office des Changes et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) ont signé, vendredi 15 novembre à Casablanca, une convention relative à la mise en place d’un cadre formalisé pour l’échange de données et d’informations.

La convention porte aussi sur les modalités de concertation en matière d’élaboration de la réglementation des changes, ainsi que sur la formation et l’échange d’expériences et d’expertises, indique un communiqué de la CGEM.

Elle a été signée, au siège de la Confédération, par Driss Benchikh, Directeur de l’Office, et Reda Lahmini, président de la Commission procédures administratives et judiciaires de la CGEM, en présence de Chakib Alj, président de l’organisation patronale.

En vertu de cette entente, l’Office des Changes et la CGEM s’engagent à mutualiser leurs efforts pour soutenir la dynamique de développement accéléré du Royaume par la facilitation et l’assouplissement de certaines opérations de change.

L’accord traduit «la volonté commune» de créer une nouvelle dynamique de coopération fondée sur une base formalisée garantissant l’effectivité et la pérennité des relations de partenariat, en faveur du renforcement de la compétitivité des entreprises et de la croissance économique.