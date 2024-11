Gabon-Maroc : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Le choc entre le Maroc et le Gabon s’annonce crucial, au moment où la cinquième journée des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 bat son plein.

Et bien que les Lions de l’Atlas, en tant que pays hôte, soient déjà qualifiés pour la compétition, les enjeux restent toutefois significatifs. Ils sont cruciaux, toutefois, pour les Panthères, qui jouent leur ticket pour la prochaine CAN.

Une suprématie à conforter pour le Maroc

Les Lions de l’Atlas, menés Walid Regragui, continuent de démontrer leur hégémonie sur le football africain. Avec quatre victoires en autant de rencontres, le Maroc s’impose comme le maître incontesté du groupe G.

Avec Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi, Youssef En-Nesyri, et les jeunes talents comme Eliesse Ben Seghir, les Marocains ont dominé tous leurs adversaires avec un total impressionnant de 14 buts marqués contre un seul encaissé.

Le Maroc, bien qu’assuré de disputer la prochaine CAN, aborde cette rencontre avec le sérieux et l’ambition qui caractérisent une équipe visant l’excellence. Walid Regragui a souligné l’importance de maintenir un niveau de performance élevé pour asseoir davantage le statut de favori de ses joueurs et perfectionner les mécanismes d’une équipe en constante progression.

Gabon : se qualifier absolument

De son côté, le Gabon occupe la deuxième place du groupe avec 7 points et une série encourageante d’invincibilité depuis sa défaite inaugurale face au Maroc (4-1). Les Panthères, emmenées par des cadres expérimentés et motivés, ont retrouvé confiance en battant récemment le Lesotho (2-0). Une victoire face aux Marocains assurerait leur qualification pour la CAN 2025, un objectif essentiel pour cette équipe cherchant à s’imposer parmi les nations phares du football africain.

Le défi pour le Gabon sera de contenir une attaque marocaine redoutable et de trouver des solutions offensives face à une défense qui n’a encaissé qu’un seul but dans ces qualifications. L’avantage de jouer devant leur public au stade de Franceville jouera-t-il en faveur des Panthères ? Rien n’est moins sûr.

Quand et où suivre Gabon-Maroc ?

Le coup d’envoi de la rencontre Gabon-Maroc est prévu ce vendredi 15 novembre à 20h (heure marocaine) au stade de Franceville. Les fans, qui ne font pas le déplacement avec l’EN marocaine, pourront suivre ce face-à-face palpitant en direct sur beIN SPORTS 5, accessible sur Smart TV, ordinateurs, smartphones et tablettes.