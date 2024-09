CDG et Casablanca Finance City Authority s’associent pour créer un marché volontaire du carbone

Un protocole d’accord a été signé entre la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et Casablanca Finance City Authority (CFCA), dans le but de créer un marché volontaire du carbone à portée régionale.

Ce partenariat vise à contribuer à la lutte contre le changement climatique, en ligne avec les engagements pris par le Maroc dans le cadre de l’Accord de Paris. Ce marché carbone permettra de renforcer la position du Royaume en tant qu’acteur majeur dans le domaine du développement durable, en particulier sur la scène africaine.

Objectifs climatiques et contexte

Le projet de marché volontaire du carbone s’inscrit dans les efforts mondiaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Le Maroc, ayant révisé à la hausse ses contributions déterminées au niveau national (CDN), vise une réduction de 45,5% de ses émissions d’ici 2030, dont un objectif inconditionnel de 18,3%. Ces mesures reflètent l’engagement fort du Royaume dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Lire aussi | Taxe carbone, réforme de l’IR, métaux précieux… les nouveautés fiscales du PLF 2025

Dans ce contexte, la création d’un marché carbone basé sur un système d’échange de quotas d’émissions permettra de doter le Maroc d’un mécanisme de compensation carbone efficace, en favorisant l’investissement dans des technologies vertes. Le marché reposera sur le principe du « pollueur-payeur », où les émetteurs de GES devront compenser leurs émissions via des crédits carbone. Cela contribuera non seulement à la transition écologique du pays, mais également à la compétitivité des exportations marocaines, notamment face au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’Union européenne.

Un projet en ligne avec la stratégie nationale bas carbone

Pour Saïd Ibrahimi, CEO de Casablanca Finance City Authority, « le marché volontaire du carbone représente une opportunité unique pour le Maroc et l’Afrique de se positionner comme des acteurs incontournables dans la finance durable ». Il a souligné que ce partenariat entre CFCA et CDG est un levier essentiel pour créer un écosystème carbone innovant et en phase avec les ambitions nationales de développement durable.

Lire aussi | CDG Capital renforce à nouveau son capital pour consolider sa position sur le marché

De son côté, Khalid Safir, Directeur Général de la CDG, a déclaré : « La création de ce marché volontaire du carbone s’inscrit dans notre stratégie nationale bas carbone et permettra de fournir des solutions concrètes aux projets de décarbonation à l’échelle nationale et régionale. » Il a également mis l’accent sur l’importance de cette initiative pour renforcer le positionnement du Maroc dans la lutte mondiale contre le changement climatique.