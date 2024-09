Africa Morocco Link lance un nouveau service de transport roulier entre Tanger Med et Algésiras

Africa Morocco Link (AML) a annoncé le lancement d’un nouveau service RoRo (roll-on/roll-off) reliant les ports de Tanger Med, au Maroc, et d’Algésiras, en Espagne.

Ce nouveau service vise à soutenir les exportations marocaines et à renforcer le trafic de transport international routier (TIR), tout en fluidifiant les échanges commerciaux entre l’Europe et le Maroc.

Un service dédié aux unités non accompagnées

Le service RoRo d’AML est spécifiquement conçu pour le transport d’unités non accompagnées, telles que les semi-remorques, ainsi que d’autres véhicules privés, machines agricoles, engins de travaux publics (BTP) et tout autre engin roulant conforme aux spécifications techniques requises par ce mode de transport.

Lire aussi | CTM officialise le rachat d’Africa Morocco Link

Le nouveau service RoRo est proposé avec une fréquence quotidienne, garantissant un départ par jour depuis les deux ports. AML prévoit d’augmenter progressivement le nombre de rotations journalières en fonction de la demande. Le service est assuré par le navire Kaunas, qui dispose d’une capacité de 96 unités et est bien adapté aux spécifications de la ligne et du trafic. Ce navire est également conçu pour transporter des camions avec chauffeurs, sur demande des autorités portuaires, particulièrement pendant les périodes de fort trafic TIR. Cela permet une gestion optimale des opérations de chargement et de déchargement dans les deux ports.

Objectif stratégique et avantages

Ce lancement s’inscrit dans une nouvelle dynamique pour AML, qui a déjà élargi son offre cet été avec une nouvelle ligne de fast ferry entre Tanger Ville et Tarifa. Ce nouveau service vient compléter les solutions existantes, offrant aux chargeurs et transporteurs une alternative compétitive et adaptée pour le transport de fret.

Lire aussi | Africa Morocco Link : Après BOA, c’est autour du Grec Attica de vendre ses parts pour 49 millions d’euros

« Nous sommes heureux de présenter notre nouveau service RoRo entre Tanger Med et Algésiras, qui vient compléter cette route en offrant à la fois des unités accompagnées et non accompagnées. Avec cette offre RoRo, AML propose une solution efficace et adaptée aux besoins croissants de nos clients fret. Ce lancement témoigne de notre engagement continu envers l’excellence et la satisfaction de notre clientèle », a déclaré Ian Hampton, Directeur Général d’Africa Morocco Link.