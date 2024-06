CTM officialise le rachat d’Africa Morocco Link

La Compagnie de Transports au Maroc (CTM) a annoncé ce 12 juin 2024 le rachat de la participation majoritaire de 51% détenue par Bank of Africa (BOA) dans la compagnie de transport maritime Africa Morocco Link (AML).

Cette acquisition a été réalisée après avoir obtenu les autorisations des autorités compétentes.

Le montant de la transaction s’élève à 307 millions de dirhams, portant sur l’achat de toutes les actions de BOA dans AML. Suite à cette opération, CTM détiendra 51% du capital et des droits de vote de AML.

Créée en 2016, Africa Morocco Link est spécialisée dans les liaisons maritimes entre l’Europe et le Maroc, exploitant principalement les lignes entre les ports de Tanger Med et Algesiras, ainsi qu’entre Tanger Ville et Tarifa depuis juin 2024.

Pour CTM, l’acquisition d’AML s’inscrit dans une stratégie de diversification et de croissance visant à devenir un leader régional de la mobilité multimodale pour les passagers et les marchandises. Cette opération permet à CTM d’intégrer l’expertise maritime d’AML à son savoir-faire dans le transport de passagers et de marchandises, renforçant ainsi ses capacités et sa position sur le marché.